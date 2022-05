Massimiliano Buzzanca “Papà Lando segregato? Falso”/ E attacca Francesca Della Valle!

Massimiliano Buzzanca replica alle accuse di Francesca Della Valle a Pomeriggio 5

Si torna a parlare del caso di Lando Buzzanca e della faida nata tra suo figlio Massimiliano e la compagna Francesca Della Valle nello studio di Pomeriggio 5. Mentre la donna continua a denunciare le condizioni in cui vivrebbe Lando, abbandonato e segregato in una RSA, suo figlio interviene in diretta da Barbara D’Urso per smentire ancora una volta tutto.

Francesca Della Valle: "Buzzanca In RSA contro la sua volontà"/ Il figlio: "Falso"

“Essere ‘figli di’ non vuol dire avere lo stesso cognome ma avere lo stesso sangue, essere cresciuti con quella persona e aver imparato morale e tanto altro da lui e da mia madre.” tiene subito a precisare Massimiliano Buzzanca, rispondendo alle frecciatine lanciate dalla Della Valle nel corso di un discorso fatto ad un convegno che la D’Urso mostra in diretta. Nega, dunque, che suo padre sia segregato e che gli sia negato il giusto sostegno e le corrette cure.

Francesca Della Valle "Lando Buzzanca è prigioniero"/ Il figlio: "Non può stare solo"

Massimiliano Buzzanca: “Papà Lando non è segregato”

Massimiliano Buzzanca nega le accuse lanciate da Francesca Della Valle e anzi lancia in diretta a Pomeriggio 5 una stoccata quando qualcuno la definisce la fidanzata di Lando: “Ma quale fidanzata, che non ha dormito neanche un’ora qua dentro, in casa di papà! – così precisa – Ma poi in che senso segregato? Tutti i giorni ci vanno gli amici a vederlo, ci sono stati una marea di amici miei e domani vado io, dov’è segregato? Se lo fosse non lo farebbero vedere a nessuno, figli compresi!” tuona in diretta l’uomo che, sul finale, nega anche di aver ricevuto una presunta denuncia di cui fa cenno il direttore di Novella2000 Roberto Alessi che ha avuto modo di scambiare qualche messaggio con la Della Valle prima di Pomeriggio 5.

LEGGI ANCHE:

Roberto Alessi “Lavacca? Credo ami Lando Buzzanca”/ “Spero in sinergia col figlio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA