Massimiliano Buzzanca “Papà Lando sta meglio”/ “Emorragia cerebrale, ora potrebbe…”

“Mio padre Lando Buzzanca sta meglio e presto potrebbe tornare a casa.” Ad annunciarlo è Massimiliano, secondogenito dell’attore, al settimanale OGGI, in edicola da domani. Le condizioni dell’attore, 85 anni, sono dunque migliorate ma rimangono alcuni aspetti ancora da approfondire: “Non sappiamo ancora se il malore ha lasciato dei danni, ma il peggio è passato”, ha infatti aggiunto Massimiliano. Quest’ultimo, attore come il suo papà, ha raccontato dell’emorragia cerebrale che un mese fa ha colpito Lando Buzzanca, costringendolo al ricovero: “È stato incosciente per qualche giorno, andavo a trovarlo ma potevo vederlo solo attraverso una finestrella”, ha raccontato. Chiaramente l’impossibilità di stargli al fianco è dovuta alle restrizioni ospedaliere legate al Covid-19.

Francesca Della Valle: “Sono finalmente riuscita a salutare Lando”

Intanto anche Francesca Della Valle, compagna di Lando Buzzanca da cinque anni, è riuscita a vederlo. Qualche tempo fa, proprio al settimanale in questione, aveva dichiarato che l’amministratore di sostegno (incaricato dal 2020 di gestire il patrimonio dell’attore) le impediva di visitarlo. Oggi qualcosa è cambiato: “Sono riuscita a salutare Lando dalla “famosa” finestrella, ho ottenuto di poterlo vedere per pochi minuti e di constatare di persona, con i miei occhi, il suo stato di salute. Dopo più di un mese mi sono rincuorata”, ha rivelato la Della Valle a OGGI, lanciando sul finale anche un importante annuncio “Quando Lando uscirà, ci batteremo per dare un riconoscimento giuridico a quelle coppie che manifestano pubblicamente sentimenti come l’affetto e l’amore. Nel nostro caso sono stati violati diritti e libertà”.

