Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori e Elena D’Amario di Amici stanno insieme?/ Nuovi indizi e strane dediche

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo stanno insieme?

Nuovi indizi accendono il gossip che vorrebbe la celebre ballerina professionista di Amici Elena D’Amario legata al giovane attore Massimiliano Caiazzo. Già qualche settimana fa alcune mosse dei due sui social hanno lanciato primi sospetti su una possibile frequentazione; oggi questi sospetti sono aumentati visti alcuni indizi che molti hanno notato e che sembrerebbero confermare che tra Massimiliano ed Elena ci sia del tenero.

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo stanno insieme?/ Indizio social “stesso brano…”

Whoopsee in particolare ha portato all’evidenza alcuni gesti della presunta coppia, scrivendo: “Massimiliano Caiazzo. Sarebbe questo, secondo alcuni indizi lasciati sui social, il nome del nuovo amore di Elena D’Amario” . E ancora: “La ballerina di Amici e l’attore, infatti, negli scorsi giorni hanno condiviso nelle loro stories su Instagram una serie di canzoni e simboli comuni che sembrerebbero far pensare a una possibile connessione.”

Massimiliano Caiazzo e Elena D’Amario, like e ‘dediche’ social confermano l’amore?

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, attore noto al pubblico per la serie TV Mare Fuori, si sarebbero scambiati anche like che hanno contribuito ad alimentare il gossip: “Impossibile non citare anche i like ai rispettivi post e il fatto che i due si seguano sui social, fatti più comuni, però, di quegli indizi che sembrano invece coincidere in tutto e per tutto”, ha fatto notare ancora la fonte. D’altronde la continuità di questi gesti fa inevitabilmente pensare che quella tra Elena e Massimiliano possa essere più di una semplice amicizia. Al momento però nessuno dei due conferma o smentisce il gossip che, intanto, si infiamma.

