Massimiliano Caiazzo e Elena D’Amario, è finita?/ Ci sarebbe un’altra donna

Tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario si sarebbe inserita un’altra donna

Tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario la relazione sentimentale sarebbe già terminata. A rivelarlo è il portale di Oggi, secondo il quale la love story tra l’attore di Mare Fuori 3 e l’ex ballerina di Amici sarebbe giunta al capolinea. I due, dopo aver condiviso sui rispettivi social la canzone di Ornella Vanoni “Rossetto e cioccolato”, erano stati avvistati durante una cena romantica, ma ora tra di loro sarebbe sceso il gelo. La motivazione sarebbe da rintracciare nell’attore che avrebbe un’altra donna, conosciuta proprio sul set di Mare Fuori. Si tratterebbe, per i reporter di Oggi, dell’attrice Maria Esposito, che a quanto pare, oltre che sul set, si starebbe già facendo strada nel cuore dell’attore anche nel mondo reale.

Anche Deianira Marzano si è espressa sulla situazione; pur non facendo direttamente i loro nomi, ha fatto intendere che la coppia sarebbe in crisi. “Lei ballerina professionista e lui un attore, possiamo solo dare le iniziali del nome: D.C”, ha scritto recentemente l’esperta di gossip. Deianira ha poi svelato l’identità dietro tale coppia presuntamente in crisi e, in realtà, si tratterebbe di quella formata da Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo.

La relazione d’amore tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo non è propriamente “nascente”. Difatti, i due, starebbero insieme dall’estate scorsa, dunque da quasi un anno. Già lo scorso febbraio si era vociferato di un distanziamento tra i due. Poco dopo, però, l’ex allieva di Amici e il protagonista di Mare Fuori, erano riapparsi nuovamente insieme, smentendo le indiscrezioni. Tra avvistamenti dei fan e scambi social, la storia sembrava procedere a gonfie vele, almeno fino a qualche settimana fa. Secondo le indiscrezioni, però, qualcosa sembrerebbe essere cambiato e i due starebbero attraversando un periodo difficile della loro relazione. Naturalmente, bisogna specificare che si tratta solamente di speculazioni. Per intanto dai diretti interessati non sono arrivate conferme né smentite, ma i fan, nel frattempo, continuano a fremere e a sognare.

Maria Esposito è tra i volti più richiesti del momento e, in un’intervista, l’attrice si era esposta sul rapporto con Massimiliano Caiazzo: “e’ un grande professionista e un buon amico. Ogni volta che finiamo una scena ci battiamo il cinque e ci diciamo ‘è andata bro!”.













