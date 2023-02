Massimiliano Caiazzo ed Elena D’amario si sono lasciati?/ L’indiscrezione sui social

Massimiliano Caiazzo ed Elena D’amario: indizi social sulla possibile crisi

Il fortunato successo di Mare Fuori, di recente tornato ad appassionare sulla Rai con la terza stagione, ha chiaramente investito di notorietà tutti i protagonisti della serie tv. Tra questi, risulta particolarmente chiacchierata la vita sentimentale di Massimiliano Caiazzo. L’attore ha da diverso tempo una relazione con la ballerina professionista Elena D’Amario, conosciuta per il suo ruolo nel talent show Amici di Maria De Filippi. Secondo alcuni rumors riportati sui social, tra i due però qualcosa sembrerebbe essersi guastato.

L’indiscrezione relativa alla presunta crisi tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D’amario è stata lanciata direttamente dal profilo ufficiale di Deianira Marzano, influencer specializzata in gossip e retroscena sui personaggi del mondo dello spettacolo. L’aneddoto riportato si aggiungerebbe anche al giorno di San Valentino con il volto di Amici di Maria De Filippi che sarebbe resa protagonista di alcuni post sui social apparsi come velate frecciatine nei confronti dell’attore di Mare Fuori. Il pomo della discordia, riportato da Deianira Marzano, sarebbe però riferito alla partecipazione a Sanremo di Massimiliano Caiazzo.

Massimiliano Caiazzo ed Elena D’amario: un presunto flirt segreto alla base dei dissapori

Secondo l’influencer, durante l’esperienza sanremese Massimiliano Caiazzo avrebbe avuto un flirt segreto con una persona vicina al suo stesso mondo. Nello specifico, si tratterebbe di un volto noto del cast ma il nome non è stato per ora rivelato. Il rumors ha chiaramente acceso la curiosità del web ma i diretti interessati hanno preferito il silenzio. La notizia è da prendere con le pinze nonostante le soffiate di Deianira Marzano abbiano spesso fatto centro su altre questioni scottanti.

In attesa di conoscere la realtà dei fatti tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D’amario, molti sono convinti che difficilmente la risoluzione dell’enigma arriverà tramite i diretti interessati. Nel bene e nel male, la coppia ha vissuto fino ad ora la storia con il massimo riserbo; la privacy è stata una costante sia nelle uscite pubbliche che tramite i contenuti social e – trattandosi in questo caso di meri rumors – è difficile che decidano di esporsi personalmente soprattutto se quanto riportato da Deianira Marzano non fosso corrispondente alla realtà dei fatti.











