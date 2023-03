Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario stanno insieme?/ Nuovo indizio sui social

Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario: nuovi indizi sulla coppia

Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario stanno insieme? Dalla scorsa estate impazza il gossip sull’attore e sulla ballerina, ma i diretti interessati non hanno mai confermato o smentito al relazione. Le prime segnalazioni risalgono allo scorso settembre: “La ballerina di Amici e l’attore, infatti, negli scorsi giorni hanno condiviso nelle loro stories su Instagram una serie di canzoni e simboli comuni che sembrerebbero far pensare a una possibile connessione”, aveva scritto Whoopsee.

Tra le canzoni condivise “Poetry: How does It Feel?” di Akua Naru e “Rossetto e cioccolato” di Ornella Vanoni. Contattato da FanPage, l’attore era rimasto sul vago: “Oggi mi attribuiscono una relazione con una persona, nel 90% dei casi dopo 24 ore se ne sono dimenticati tutti. A meno che non sia un boom e per il momento non mi è ancora accaduto”.

Massimiliano Caiazzo: foto di Elena D’Amario sul telefono?

A febbraio era circolata la voce che Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario si erano lasciati, ma i rumor si sono rivelati del tutto infondati. Nei giorni scorsi, infatti, è spuntato sui social un nuovo indizio che confermerebbe la loro relazione: Massimiliano Caiazzo avrebbe come sfondo del proprio telefono una foto di Elena D’Amario. “Gli indizi sulla presunta relazione tra Massimiliano Caiazzo e Elena D’Amario vanno ancora avanti. E proprio oggi sul web, in particolare con un video su TikTok, una ragazza ha fatto notare un nuovo particolare. Da un video ripreso probabilmente dalle storie dell’attore, alcuni hanno aguzzato la vista scorgendo lo sfondo del suo cellulare. Per alcuni lo scatto presente è una foto proprio della ballerina da piccola. A quanto pare una foto nota sui social”, ha riportato Novella 2000.

