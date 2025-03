Elena D’Amario, la crisi insanabile con l’ex fidanzato e attore di Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo

E’ ormai finita da un pezzo la storia d’amore tra la ballerina Elena D’Amario ed il suo ex fidanzato e attore Massimiliano Caiazzo. I due hanno vissuto una splendida relazione, durata qualche anno, incappando però in crisi che non sono riusciti a risolvere e a superare. Senza mai citare direttamente l’ex compagno, la ballerina e coreografa, in una bella intervista a Verissimo, ha parlato in generale dell’amore e tracciato un bilancio sulle esperienze vissute.

Elena D'Amario, chi è giudice al Serale Amici 24/ Fu protagonista della 9a edizione ed ebbe un flirt con...

“L’amore mi ha regalato delle gioie, ma mi ha provocato anche tanta sofferenza. Oggi però sarei in grado di riconoscere l’amore”, ha detto Elena D’Amario nel salotto di Silvia Toffanin. Non è del tutto chiaro quale sia stato il motivo scatenante che abbia allontanato la coppia, ma oggi la ballerina e l’attore hanno preso strade diverse.

Chi sono i giudici del serale di Amici 24?/ "Amadeus, Malgioglio e Elena D'Amario": spunta l'avvistamento

Elena D’Amario dopo la fine della sua storia con Massimiliano Caiazzo: “Ora so come riconoscere l’amore”

Dopo tante delusioni, Elena D’Amario è certa di aver capito cosa vuole dalla sua vita sentimentale. E proprio dopo la rottura con Massimiliano Caiazzo, sempre intervistata dalla Toffanin a Verissimo, ha fatto una sorta di identikit. “E’ importante che la persona che è al tuo fianco ti veda per ciò che sei, senza cambi forzato e senza restrizione. Ho bisogno di serenità e pace, di essere libera di esprimermi attraverso il mio lavoro”, ha sottolineato Elena.

Pagelle Pooh Noi Amici per Sempre su Canale 5/ Hunziker superflua, D'Amario fuori luogo, Patty Pravo icona

E con il passare degli anni, la ballerina e giurata di Amici ha iniziato ad avvertire l’istinto materno. “Quella di diventare madre è una volontà che c’è da sempre ma ora è più forte ed è più forte dal momento in cui è nata mia nipote”.