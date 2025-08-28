Tanti auguri a Massimiliano Caiazzo che oggi compie 29 anni: la carriera, il grande successo con Mare Fuori, la vita privata e l'ex fidanzata Elena D'Amario

Massimiliano Caiazzo compie 29 anni: la carriera dell’attore

Oggi, giovedì 28 agosto 2025, è un giorno davvero speciale per Massimiliano Caiazzo che compie 29 anni. Il celebre attore di Mare Fuori, amatissimo protagonista della serie che ha spopolato negli ultimi anni soprattutto tra il pubblico più giovane, vanta già un ricco curriculum professionale. Nato il 28 agosto 1996 a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, ha seguito la sua vocazione per la recitazione sin da adolescente.

A 18 anni ha infatti iniziato gli studi presso la scuola di cinema locale per poi affinare la tecnica a Roma e, da quel momento, sono arrivate le prime importanti collaborazioni. Dopo aver recitato in alcuni cortometraggi, nel 2016 arriva il debutto televisivo nella serie Furore; è però il 2020 l’anno della svolta, con l’ingresso nel cast della fiction Mare fuori in cui ha interpretato il personaggio di Carmine Di Salvo sino allo scorso anno.

La serie è valsa all’attore anche numerosi premi e riconoscimenti: nel 2020 ha vinto il Premio Kinéo Giovani Rivelazioni alla Mostra del Cinema di Venezia, a cui si sono aggiunti negli anni successivi due Ciak d’oro come Miglior protagonista per il pubblico giovanile e Miglior protagonista pubblico under 30, entrambi sempre per Mare Fuori.

Massimiliano Caiazzo, carriera e vita privata: l’ex fidanzata Elena D’Amario

Massimiliano Caiazzo in televisione ha anche recitato nel film 2022 Filumena Marturano diretto da Francesco Amato, quest’anno invece è tra i protagonisti della serie Netflix Storia della mia famiglia. Grande successo anche al cinema, dove ha debuttato nel 2021 nel film School of Mafia di Alessandro Pondi, recitando poi in Piano piano di Nicola Prosatore (2022) e in Storia di una notte di Paolo Costella (2025).

Cosa sappiamo invece della sua vita privata? Massimiliano Caiazzo ha avuto un’ex fidanzata piuttosto celebre nel mondo della televisione: Elena D’Amario, professionista del corpo di ballo di Amici. I due hanno fatto coppia fissa dall’estate 2023 e, dopo una riservatezza iniziale, hanno ufficializzato la relazione sui social. La storia d’amore è tuttavia naufragata un anno dopo quando a settembre 2024 il settimanale Chi ha comunicato il loro addio: “La crisi si è fatta più profonda e le loro strade si sono separate“.