Due matrimoni ed una figlia rappresentano un bottino niente male per una storia d’amore lunga quasi vent’anni. Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti sono felici più che mai, l’una al fianco dell’altro, come si evince dalla complicità che li unisce. In una recente intervista rilasciate nel salotto di Caterina Balivo, a La Volta Buona, Massimiliano ed Eva hanno ripercorso un po’ tutte le tappe della loro storia d’amore. Una storia che ha rischiato di naufragare prima ancora che potesse sbocciare. Eva Henger, infatti, ricorda che il primo appuntamento fu letteralmente un disastro.

Non scattò il colpo di fulmine con Massimiliano Caroletti, forse per la situazione surreale e inaspettata che l’attrice si trovò a vivere durante la prima cena.

Dopo la cena, tuttavia, Eva si è dovuta ricredere. E’ bastato uno sguardo con Massimiliano, per convincersi ad avvicinarsi a lui e baciarlo. “Mi faceva pena”, ammette l’attrice. “Era triste e deluso ma poi siamo rimasti fuori a parlare fino al mattino…”, il ricordo di Eva Henger. Con Massimiliano Caroletti ha condiviso gioie e dolori, come il grave incidente del 2022 che ha messo a durissima prova entrambi. All’epoca la figlia Jennifer aveva solo tredici e non era presente, fortunatamente.

“Aveva preso un brutto voto e decisi di non portarla. Per fortuna è andata così, sennò lei sarebbe stata in macchina con noi”, il sospiro di sollievo di Eva Henger. Fortunatamente, oggi, l’incidente resta solo un brutto ricordo, anche se Eva e suo marito Massimiliano Caroletti non dimenticano lo spavento e la paura provati in quei momenti terribili.