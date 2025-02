Massimiliano Caroletti, chi è il marito di Eva Henger: la carriera

Eva Henger è da 20 anni sentimentalmente legata al marito Massimiliano Caroletti, con il quale ha costruito una splendida famiglia impreziosita dalla nascita della figlia Jennifer nel 2009. L’attrice, che oggi pomeriggio si racconterà ai microfoni di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1, prima di questa unione ha avuto altri due figli: la primogenita Mercedesz, nata nel 1991 e frutto di una precedente relazione, e Riccardo Jr, nato nel 1994 dal matrimonio con l’ex marito Riccardo Schicchi, celebre fotografo e regista.

Ma chi è Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger? Nato a Roma nel 1970, si è distinto come affermato produttore cinematografico e televisivo ma anche come attore; per esempio, ha recitato nel 2003 nel celebre film Fallo! di Tinto Brass e, sempre dal regista, è stato diretto in Monamour del 2005. Inoltre nel 2007 ha fondato assieme alla moglie l’attività “Anteprima Eventi Production e Management”, oltre ad aver ricoperto diversi ruoli dirigenziali nel mondo calcistico.

Eva Henger e Massimiliano Caroletti: il matrimonio e la figlia Jennifer

Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti si sono fidanzati nel 2005 dopo essersi conosciuti diversi anni prima: la coppia ha avuto una figlia, Jennifer, nata nel 2009 e terzogenita dall’attore, e si è sposata per ben due volte, prima a Roma nel 2013 e poi alle Maldive nel 2019. La coppia ha affrontato insieme momenti di gioia e anche ostacoli complicati, come il terribile incidente stradale del 2022 in Ungheria che ha rischiato di costare loro la vita: un impatto frontale con un’altra auto su cui viaggiava una coppia di anziani, morti sul colpo, mentre loro rimediarono diverse lesioni su tutto il corpo, sino alla quasi completa guarigione.

Frutto del loro lungo e intenso amore è la figlia Jennifer che, in occasione di una loro ospitata di coppia a La volta buona lo scorso ottobre, ha voluto dedicare loro un commovente videomessaggio: “Non posso desiderare dei genitori migliori di voi, ogni vostro traguardo mi rende fiera; vi voglio un mondo di bene!”.