Massimiliano Caroletti, chi è il marito di Eva Henger/ La loro storia d’amore e il brutto incidente nel 2022

Massimiliano Caroletti, chi è il marito di Eva Henger: non solo produttore e attore

Massimiliano Caroletti è il marito di Eva Henger, celebre attrice ospite oggi pomeriggio di Caterina Balivo a La volta buona su Rai1 assieme alle sue figlie. Nato a Roma, classe 1970, Caroletti è un produttore cinematografico e tv, ma ha incentrato la sua carriera anche nell’imprenditoria in ambito sportivo. Nel corso della sua attività professionale, infatti, ha assunto diversi ruoli dirigenziali in ambito calcistico.

Nel 2002 arriva poi il debutto come attore in un spot pubblicitario per un’automobile e, a seguire, la sua carriera spazia in ambito cinematografico sia come attore che come produttore. Nel 2003 è protagonista nel film Fallo! di Tinto Brass, mentre è stato produttore di altre due celebri pellicole: Taxi Lovers di Luigi Di Fiore del 2005 e Torno a vivere da solo, diretto da Jerry Calà nel 2008. In televisione, inoltre, è stato ospite nei salotti di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 e Domenica Live tra il 2009 e il 2022, mentre dal 2017 al 2018 è stato opinionista della prima edizione del format web Casa Signorini.

Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti: l’incidente del 2022

Eva Henger si è sentimentalmente legata al marito Massimiliano Caroletti dopo un’altra importante storia d’amore, quella con il produttore Riccardo Schicchi. La coppia si conobbe in Ungheria e si sposò a Roma nel 1994: l’attrice rimase al suo fianco sino alla morte del marito nel 2012, nonostante conducessero vite separate da diversi anni. L’attrice è legata a Caroletti dal 2005 e dal loro amore è nata una figlia, Jennifer, nel 2009: la coppia si è inizialmente sposata a Roma nel 2013, per poi convolare a seconde nozze alle Maldive nel 2019.

Nel 2022, inoltre, Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti hanno avuto un brutto incidente stradale in Ungheria. La coppia ha avuto uno scontro frontale con un’altra auto, condotta da una coppia di anziani che sono morti sul colpo. Entrambi hanno riportato lesioni e fratture ma ora, a distanza di due anni dal grosso spavento, i due coniugi sono guariti e sono tornati a condurre regolarmente le proprie vite.











