Chi è il marito di Eva Henger: l’amore esploso dopo la fine della storia con Schicchi

Da ormai vent’anni nella vita di Eva Henger c’è un altro uomo dopo la fine del matrimonio con Riccardo Schicchi, al fianco dell’artista ungherese ha trovato posto Massimiliano Caroletti, imprenditore classe 1970. Il legame della coppia risale al 2005, ma il matrimonio vero e proprio ha avuto luogo qualche anno più tardi, nel 2013, dopo la scomparsa dell’imprenditore Ricchi Schicchi, compianto ex marito della Henger. A distanza di quindici anni la coppia ha poi deciso di sposarsi una seconda volta, questa volta alle Maldive e in una location decisamente mozzafiato, dove la coppia ha coronato nuovamente il sogno d’amore.

In passato Massimiliano Caroletti è finito sotto accusa, con qualche showgirl, come Miriana Trevisan, che ha denunciato delle avances nei suoi confronti, con la promessa di prendere parte a una delle sue pellicole cinematografiche. Questioni che fanno parte del passato nella carriera dell’attuale marito di Eva Henger.

Massimiliano Caroletti e le polemiche sulla moglie Eva Henger dopo L’Isola dei famosi

Qualche anno fa, ai tempi della partecipazione di Eva Henger a L’Isola dei famosi, la showgirl, così come i suoi compagni di programma, vennero travolti da uno scandalo, con Massimiliano Caroletti che si sfogò al tg satirico Striscia la notizia:

“Sono fiero di essere capofamiglia di questa famiglia. A me ha ferito vedere Eva sprecare così la chance dell’Isola, io ho chiesto che fine abbiano fatto il capoautore e i suoi colleghi. Nessuno mi ha risposto. Forse è stato allontanato” le parole del noto produttore che ha sempre tenuto il fianco della moglie anche nei momenti più complicati della sua vita. Un amore speciale, nonostante il primo incontro tra i due non sia andato esattamente come sperato, stando a quanto ricostruito dall’attrice, che ha rivelato come andarono le cose in un ristorante: “Massimiliano mi ha fatto proprio pena perché era triste e deluso, a quel punto ho deciso di baciarlo” ha rivelato Eva Henger ammettendo come di lì a qualche minuto sia scattato il primo gesto d’affetto che ha poi dato vita a tutto il resto.

