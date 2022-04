Massimiliano Caroletti, chi è il marito di Eva Henger/ Le nozze nel 2013, dopo che…

Massimiliano Caroletti è il marito dell’ex attrice hard Eva Henger. I due sono convolati a nozze dopo la fine del matrimonio tra lei e Riccardo Schicchi. La coppia, dunque, si è innamorata nel 2005 ma è salita all’altare solo dopo la scomparsa del primo marito di Eva Henger. Dalla relazione tra la showgirl e Massimiliano Caroletti è nata la figlia Jennifer, a cui entrambi sono molti legati.

In quest’ultime ore l’attrice e il marito Massimiliano Caroletti sono balzati al centro dei riflettori per il brutto incidente d’auto rimediato in Ungheria. La coppia è stata trasportata immediatamente in ospedale con gravi fratture, ma tutti e due sarebbero fuori pericolo.

Massimiliano Caroletti e Eva Hengher: brutto incidente in Ungheria per il produttore e l’ex attrice hard

A fornire ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Massimiliano Caroletti e Eva Henger, è stato il direttore del settimanale Novella2000 Roberto Alessi. In un intervento a Pomeriggio Cinque ha raccontato che i due si stavano dirigendo in un negozio per acquistare un regalo alla figlia Jennifer, prima del brutto schianto. Mentre il produttore cinematografico e l’attrice sarebbero fuori pericolo, secondo quanto riferito da Alessandro Rosica, l’altra auto con a bordo una coppia di anziani sarebbe deceduta sul colpo.

