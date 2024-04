Massimiliano Caroletti, chi è il marito di Eva Henger/ “Sono fiero di essere il capofamiglia”

Eva Henger, chi è il marito Massimiliano Caroletti: la difese dopo la bufera all’Isola dei famosi

Dopo il terribile incidente che l’ha coinvolta Eva Henger sarà ospite di Caterina Balivo a La volta buona, insieme alla figlia Mercedesz il cui rapporto altalenante è stato ricucito nei mesi scorsi. Invece, chi è il marito di Eva Henger Massimiliano Caroletti? Nato il 3 marzo 1970, ha dunque 54 anni. È un famoso produttore. I due si sono conosciuti nel 2005 e sono diventati marito e moglie nel 2013 dopo la morte di Riccardo Schicchi. Dal matrimonio tra l’ex attrice hard ed il produttore è nata la figlia Jennifer.

Kevin Spacey torna sul set con le figlie di Eva Henger/ L'annuncio di Caroletti a Novella 2000: "Inaspettato"

Massimiliano Caroletti ha un ottimo rapporto anche con i figli nati dal matrimonio di Eva Henger con Riccardo Schicchi, Mercedesz e Riccardino. Il produttore negli anni scorsi si era esposto pubblicamente per difendere la moglie dagli attacchi e delle accuse dopo la sua partecipazione all’Isola dei famosi. In molti ricordano il famoso ‘caso della droga’ quando la Henger accusò Francesco Monte ‘di aver portato la droga nel programma’. In quell’occasione ospite a Domenica Live da Barbara D’Urso, Caroletti disse: “Sono fiero di essere il capofamiglia di questa famiglia. A me ha ferito vedere Eva sprecare così la chance all’Isola dei famosi.”

Kevin Spacey torna sul set con le figlie di Eva Henger/ L'annuncio di Caroletti a Novella 2000: "Inaspettato"

Massimiliano Caroletti marito di Eva Henger: la coppia paparazzata a Miami con la figlia Jennifer

Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti sono una coppia molto affiata. L’opinionista televisiva ha difeso il produttore quando era stato accusato da Miriana Trevisan di averle proposto delle avance per ottenere una parte in un suo film. In quel periodo Eva andò ospite da Barbara D’Urso a Domenica Live con tanto di documenti e atti a prova dell’innocenza del marito. Più di recente, invece, i due sono stati paparazzati insieme a Miami con la loro figlia Jennifer dal magazine Oggi. Le foto del settimanale dimostrano l’affiatamento e la complicità della coppia che perdura anche dopo quasi vent’anni di relazione











© RIPRODUZIONE RISERVATA