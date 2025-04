Si chiama Massimiliano Carrara, il fratello di Damiano Carrara, pasticcere e giudice di programmi di successo come Bake Off Italia e Cake Star. Anche Massimiliano, proprio come il fratello, è un pasticcere visto che entrambi hanno deciso di lanciarsi nel mondo della pasticceria lasciando l’Italia con destinazione gli Stati Uniti d’America. Proprio nella città di Los Angeles hanno costruito la loro carriera aprendo una pasticceria e diventando delle celebrità anche se ad un certo punto Damiano è tornato in Italia mettendosi in gioco nel cooking show “Bake Off Italia”. Massimiliano, invece, è rimasto in America dove ha aperto diverse pasticcerie con il nome “Carrara Pastries” molto amate oltreoceano. L’obiettivo di Massimiliano è sempre stato quello di portare la sapienza e i prodotti della pasticceria italiana Oltreoceano puntando però sulle origini italiane.

Luk3, chi è il cantante di Amici 24: "Sono uscito vincitore"/ "Con Alessia ci rivedremo presto"

Massimiliano si è fatto conoscere dal grande pubblico italiano partecipando in coppia con il fratello Damiano Carrara ad una edizione di Pechino Express. Un’esperienza importante e molto forte per entrambi da cui ne sono usciti vincitori.

Damiano Carrara sul fratello Massimiliano: “ci supportiamo l’uno con l’altro”

Dalle pagine di Fanpage, Damiano Carrara ha parlato dell’esperienza di Pechino Express e del rapporto col fratello Massimiliano rivelando: “siamo sempre stati io e Massi, siamo cresciuti insieme”. Sicuramente essere il fratello maggiore per Damiano ha significato non solo fare da guida, ma anche dare il buono esempio al fratello cercando di supportarlo ed incoraggiarlo. In realtà Damiano non è mai stato deluso dal fratello Massimiliano: “è sempre stato un grandissimo lavoratore. È venuto in America la prima volta quando io ero già partito. Ci supportiamo l’uno con l’altro e l’aver aperto un locale insieme ci ha unito ancora di più”.

Genitori Damiano Carrara/ Lo chef e giudice di Bake Off Italia: "sono stati per me: un punto di riferimento"

Per quanto concerne la vita privata di Massimiliano Carrara possiamo dirvi che è sposato con Anna e i due vivono felicemente a Los Angeles dove si occupano delle loro attività “Carrara Pastries”.