Massimiliano Cristiano, ex marito Roberta Bruzzone/ “Divorzio in maniera civile”

Massimiliano Cristiano, chi è l’ex marito di Roberta Bruzzone

Massimiliano Cristiano è stato il primo marito di Roberta Bruzzone. Non sappiamo moltissimo di lui, le notizie disponibili sono solo quelle che lo legano alla sua ex moglie. I due si sono sposati nel 2011 ma nel 2015 hanno deciso di separarsi. Nonostante la fine del loro matrimonio, i due sono rimasti in buoni rapporti. Il giorno in cui hanno ottenuto il divorzio, la criminologa ha postato sui social uno scatto insieme all’ex marito, mentre brindavano alla separazione: “Stiamo brindando al nostro divorzio appena definito, con rispetto e amicizia, le nostre strade si sono divise ma resta un grande affetto per il percorso che abbiamo fatto insieme”, ha scritto la Bruzzone su Facebook, augurando a Massimiliano Cristiano un futuro di gioia e serenità.

Massimo Marino, marito Roberta Bruzzone/ "L'unico che abbia mai amato davvero"

Massimiliano Cristiano e Roberta Bruzzone: un divorzio civile

Sulla sua pagine Facebook Roberta Bruzzone ha voluto precisare di essere rimasta in buoni rapporti con l’ex marito Massimiliano Cristiano, dopo la fine del loro amore: “Chiudere una storia importante in maniera civile si può, senza finire nel sangue o in tribunale, con buona pace di chi non riesce a guardare oltre i propri meschini egoismi e vive di vendetta, o peggio, di ossessivo ed inestinguibile senso del possesso”. E ha aggiunto: “Una scelta di questo tipo porta con sé anche molta sofferenza, ma tutto ciò non deve necessariamente tirare fuori il peggio del peggio”. Dopo il divorzio da Cristina, la criminologa si è risposata nel 2017 con Massimo Marino.

Gigi Bici: famiglia si affida a Roberta Bruzzone/ Esperta criminologa sarà consulente

LEGGI ANCHE:

Boralevi vs Bruzzone: "Taccia, si sforzi!"/ Criminologa la stronca: "Ma taccia lei!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA