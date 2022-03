Massimiliano Dossi, Luigi Mario Favoloso e Vincenzo Chirico, ex Nina Moric/ Corona…

Massimiliano Dossi, Luigi Mario Favoloso e Vincenzo Chirico e Fabrizio Corona sono tutti ex di Nina Moric, la bellissima modella e showgirl. La prima grande storia d’amore di Nina Moric è stata quella con Fabrizio Corona, il re dei paparazzi. La coppia si sposa nel 2001 a Milano e dal loro amore nasce il figlio Carlos Maria. Nonostante la nascita del figlio però la coppia entra in crisi con la coppia che diventa protagonista del mondo del gossip per un rapporto turbolento e scontroso. Nel 2007 dopo sei anni d’amore arriva la separazione poco dopo lo scoppio del caso di Vallettopoli che travolge il re dei paparazzi. Sette anni dopo arriva il divorzio. Eppure nonostante siano passati tantissimi anni Nina Moric ha un legame davvero unico con il padre del suo unico figlio. Un legame contraccambiato, anche se non sono mancati i momenti di difficoltà.

La coppia negli ultimi anni si è molto riavvicinata al punto che si parlava di un ritorno di fiamma tra i due. Corona in un suo post le ha dedicato delle bellissime parole: “vorrei dirti solo grazie Nina..Grazie per avermi donato la cosa più bella della mia vita..E per avere avuto il coraggio di prendere una decisione che ha cambiato la dura realtà che stavamo vivendo.È come un puzzle..ogni cosa a suo posto..Dobbiamo avere la forza di perdonarci l’un l’altro tutto il male che ci siamo fatti..Il nostro vissuto è pieno di dolore e difficoltà..ma ho la certezza che se continuiamo a rispettarci come adesso il nostro sarà un bel domani..Lo dobbiamo al nostro meraviglioso figlio che merita una vita migliore”.

Dopo la fine del matrimonio con Fabrizio Corona, Nina Moric si è legata nel 2013 con il pilota automobilistico Matteo Bobbi. Una relazione durata quanto un gatto in tangenziale, visto che pochi mesi dopo i due si sono lasciati per via del carattere di lui. Successivamente la Moric si è legata al manager Massimiliano Dossi con cui si è unita anche in matrimonio con un rito buddista celebrato soli tre mesi dopo dalla conoscenza. Anche quest’amore è naufragato per via di alcuni tradimenti della showgirl.

Poco dopo la Moric incontra Luigi Mario Favoloso, imprenditore ed ex modello, con cui vive una storia d’amore lunghissima che termina nel 2020 con una serie di problemi di tipo legale. In realtà a far incrinare il loro rapporto è stato Luigi Mario Favoloso che, entrato nella casa del Grande Fratello come concorrente, ha vissuto un flirto con Patrizia Bonetti che ha fatto arrabbiare la Moric. Sono seguiti una serie di tira e molla, televisivi e non, fino a quando la showgirl l’ha anche accusato di maltrattamenti verso di lei e suo figlio Carlos.











