Massimiliano e Nadia, Uomini e Donne/ “É troppo rigida e dura. Ci guardiamo intorno”

Dopo il momento romantico dedicato ad Isabella Ricci e Fabio Mantovani che sono tornati nello studio di Uomini e Donne dopo pochi mesi dalla scelta di lasciare la trasmissione per vivere il rapporto nella vita quotidiana, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Massimiliano e Nadia. Dopo essere uscito una volta con Gemma Galgani, Massimiliano ha scelto di continuare a conoscere Nadia. Tuttavia, nel loro rapporto, c’è un colpo di scena.

“Massimiliano alla redazione ha detto che Nadia è tropporigida e dura decidendo di guardarsi intorno“, ha spiegato Maria De Filippi. “Gli ho detto io di guardarci intorno”, ribatte la dama che spiega di essere rigida e dura perchè “non sono innamorata. Se scende qualcuno per noi in questo momento, guardiamo intorno perchè, per me, questa sarà l’ultima occasione”.

Massimiliano e Nadia, la dama di Uomini e Donne: “Non voglio più fare la crocerossina”

Nadia, pur confermando l’intenzione di continuare a conoscere Massimiliano senza precludersi la possibilità di guardarsi intorno, spiega: “La vita è stata molto dura per me e quindi non mi fido degli uomini. Non mi fido neanche della mia ombra, ma questo non vuol dire non mettermi in gioco. Vorrei innamorarmi perchè so amare, ma è troppo presto. Siamo usciti insieme solo tre volte. Poi se ti piaccio realmente dovrai avere un po’ di pazienza ed io dovrei imparare a gestire un uomo come te perchè sei impegnativo”, spiega Nadia.

“Lui è un uomo che ha bisogno di coccole. Finora, gli uomini si sono sempre appoggiati sulla mia spalla. Non voglio più fare la crocerossina. Voglio appoggiarmi io alla spalla di un uomo”, aggiunge ancora la dama.



