Massimiliano e Nicole, padre e sorella Mireya Stabile/ “Loro mi vedono felice, ma…”

Padre e sorelle di Miryea Stabile, naufraga de L’Isola dei Famosi 2021. La ex Pupa del reality “La pupa e il secchione e viceversa” è una delle concorrenti più amate di questa quindicesima edizione. Durante le diretta la pupa ha avuto modo anche di parlare del rapporto con la sua famiglia a cui è molto legata visto che durante una puntata non ha nascosto di sentirne fortemente la mancanza. “Mi manca la mia famiglia, tutti. Non mi aspettavo fosse così forte questa esperienza, è davvero fortissima. E’ difficile, ma ce la stiamo mettendo tutta e stiamo andando avanti, ma ovviamente ci sono dei periodi di down e up” – ha detto la pupa. Ilary Blasi allora le ha fatto una domanda ben precisa: “ad un certo punto hai detto che ti sei dovuta occupare di tua mamma e sorella, perchè?”. Una domanda a cui la vincitrice de La Pupa e Il secchione 2021 ha risposto così: “ho dovuto fare tre lavori in un giorno, dormire fuori casa, dormire con persone che non conoscevo. Portavo i soldi a casa, avevo una pressione di fare io l’uomo, di fare io il papà, quando in realtà un papà ce l’ho”. Il padre Massimiliano ha sicuramente recuperato un buon rapporto con la figlia visto che proprio dallo studio ha detto: “sono orgoglioso di mia figlia, ha un cuore enorme. Ti amo, ti salutano tutti e ti vogliono tutti un bene dell’anima. Sei fantastica, non vediamo l’ora di riabbracciarti, tieni duro, sei forte. Stiamo tutti benissimo”.

Miryea Stabile e il padre Massimiliano: “dobbiamo recuperare tante cose”

Miryea Stabile a L’Isola dei Famosi 2021 è una delle concorrenti più simpatiche e allegre, ma come tutti ha avuto un momento di difficoltà. “Ho avuto un momento di crollo. Faccio sempre vedere il lato più sorridente e solare… ma sono umana anche io” – ha sottolineato la modella e influencer che con le lacrime agli occhi ha parlato della sua famiglia e della sorella a cui è profondamente legata: “ho avuto un’infanzia un po’ così… perché ho sempre dovuto essere forte”. L’intervento del padre Massimiliano è stato sicuramente importante per la pupa che, alle parole del padre, ha reagito dicendo: “non me lo sarei mai aspettato… dobbiamo recuperare tante cose ma io sono stata una bimba senza papà e l’ho ritrovato da poco, ho tutto il tempo ancora per giocare con lui..”.

