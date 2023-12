Massimiliano e Sara prendono in giro Beatrice Luzzi durante il suo racconto/ “Che scena da vittima..”

Massimiliano e Sara sparlano di Beatrice durante il commovente racconto

Nella puntata di ieri al Grande Fratello, molto spazio è stato dedicato a Beatrice Luzzi e al racconto della sua adolescenza. L’attrice è stata, infatti, chiamata a commentare la linea della vita in cui ha svelato il suo difficile passato con una madre anaffettiva.

L’emozione in studio era palpabile, ma sembra che non tutti siano entrati in empatia con il racconto dell’attrice. Infatti, Massimiliano Varrese e Sara Ricci hanno cominciato a ridacchiare e commentare l’attrice durante il suo racconto: “Guarda che scena… da vittima… Intollerabile” ha detto l’attore. Il web si è infuriato vedendo il comportamento dei due concorrenti ai danni di Beatrice, trovando che questo modo di fare sia fuori luogo.

Beatrice Luzzi e il racconto della sua difficile infanzia: le sue parole

Beatrice Luzzi è stata protagonista di un momento molto toccante al Grande Fratello. L’attrice ha raccontato il suo difficile passato con una madre che non le dimostrava mai affetto: “Mia mamma negli anni ha tentato di superare la sua educazione pudica. Negli ultimi anni è riuscita a darmi tantissime cose. Mi dispiace se può esserci rimasta male. Abbiamo recuperato tanto. Il fatto che fosse più dalla parte di mio fratello è che forse lo vedeva più fragile”.

L’attrice ha poi parlato di come sia cambiato il rapporto con il fratello: “Io ero molto legata a lui. Lui ha avuto un episodio che lo ha indirizzato da un’altra parte. E quindi non è più tornato. Lui aveva caratteristiche, dei valori di un certo tipo. Con quell’episodio le ha estremizzate. Ora siamo veramente molto lontani come valori e forma mentale. Io l’ho invitato a Natale, è venuto ed è stato cinque minuti”.

