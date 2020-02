Massimiliano e Valentina M, Uomini e Donne/ “Abbiamo litigato ma vogliamo continuare”

Arrivano anche Massimiliano e Valentina M. al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata in onda oggi 26 febbraio. È il cavaliere a prendere subito parola e chiarire come stanno andando le cose tra loro. “Siamo stati litigati per tutta la settimana ma abbiamo deciso di chiudere la litigata e andare avanti con la conoscenza.” esordisce. Poi continua “Abbiamo litigato perché penso di avere un comportamento molto corretto, e questo è evidente. A parole ho fatto un mezzo passo indietro e lei si è sentita mancata di rispetto. Se lei si arrabbia poi mi arrabbio anche io e abbiamo fatto un po’ di braccio di ferro.” Se Valentina è dunque più disposta ad approfondire tutte le problematiche che sorgono nella loro conoscenza, per Massimiliano alcune cose possono essere sorvolate.

Massimiliano e Valentina in crisi? Le novità a Uomini e Donne

Il cavaliere a Uomini e Donne continua infatti nella sua spiegazione: “Sono state tre settimane intense in cui ci siamo visti tanto, ci sono delle cose positive ma anche delle differenze. È chiaro che alcune cose mie non le vanno bene e viceversa, però ogni volta fare un processo su tutta questa serie di dettagli…” Così aggiunge “lei vuole molto dialogo ma se alcune piccole cose ora non mi piacciono, non mi focalizzo su quelle ma cerco di andare avanti e magari evitare una discussione.” Le dichiarazioni di Massimiliano in studio chiamano in ballo anche altri protagonisti, soprattutto dopo la dichiarazione di lui sulla possibilità di conoscere anche altre dame.

