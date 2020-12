Massimiliano, fidanzato Silvia Mezzanotte/ La loro canzone è “Magari” di Zero

Silvia Mezzanotte, ex voce dei Maria Bazar, è legata da 10 anni a Massimiliano. La cantante, sempre molto riservata sulla sua vita privata, ha parlato del suo compagno questa estate nello studio di “C’è Tempo per…”: “Ci amiamo da dieci anni, ma lui, non essendo un uomo di spettacolo o comunque appartenente a questo mondo, non si farà mai vedere in una trasmissione o sulle copertine di un giornale”. La loro canzone di coppia è “Magari”, di Renato Zero. Nonostante tenga molto alla sua privacy, Silvia Mezzanotte è molto attiva sui social e a settembre ha postato una foto insieme a Massimiliano: “Cosa c’è di più bello che essere in macchina col mio amore che mi porta a cantare?”.

MASSIMILIANO: DIECI ANNI INSIEME A SILVIA MEZZANOTTE

Nell’ultimo periodo Massimiliano appare più spesso sui social di Silvia Mezzanotte. Tempo fa la ex cantante dei Matia Bazar ha pubblicato una loro foto mentre si scambiano un bacio, con tanto di parrucche colorate: “Ci sono molti modi per tenere vivo un rapporto no? Uno di questi per me è un bel po’ di sana follia perché…“, è la didascalia del simpatico scatto. In un’altra foto scattata a San Leo appaiono teneramente abbracciati: “Cos’è l’amore? Andare nella stessa direzione. A volte guardando nella stessa direzione. A volte no. Ma abbracciati“, ha scritto Silvia.



