La sua ironia e vena comica ha scritto pagine di storia importanti per il mondo dello spettacolo; capace di interpretare ruoli profondi e al contempo spensierati. Stiamo parlando di Lando Buzzanca, ricordato con affetto oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo e con la partecipazione di suo figlio Massimiliano. Quest’ultimo più volte ha dovuto frenare le lacrime pronte a sgorgare ricordando non solo le gesta e il loro rapporto, ma soprattutto il noto ‘caso’ Buzzanca legato all’eredità e in particolare al presunto matrimonio ‘forzato’ con l’ultima compagna Francesca Della Valle.

Lando Buzzanca, la compagna Francesca Della Valle indagata/ Rischia processo per circonvenzione di incapace

Massimiliano, figlio di Lando Buzzanca, si è espresso con particolare risentimento per quanto vissuto negli ultimi anni dopo la scomparsa del papà. Attualmente – come raccontato a La Volta Buona – l’ultima compagna dell’attore, Francesca Della Valle, sarebbe indagata per circonvenzione d’incapace. Il motivo è appunto il matrimonio organizzato quando ormai Lando Buzzanca era in condizioni precarie a causa della malattia. Massimiliano Buzzanca, a tal proposito, non ha dubbi: “Lei andava in giro a dire che papà aveva solo una lieve afasia quando invece lui non riconosceva più nessuno. Quindi non è possibile che si volesse sposare? In una trasmissione una volta disse: ‘Siamo qui per scherzo, è tutta finzione’. E già stava male lì!’”.

Massimiliano, il figlio di Lando Buzzanca a La Volta Buona: “Dopo il ‘caso’ di papà ho preso 40 kg…”

Particolarmente provato Massimiliano Buzzanca, figlio di Lando Buzzanca: con le lacrime agli occhi racconta delle ripercussioni della querelle legale con l’ultima compagna del papà, Francesca Della Valle. “Da quando è successo tutto questo sono ingrassato di 40 kg, ho un problema di testa; soprattutto quando pensi di aver fatto tutto il possibile per salvaguardare il tuo papà. Poi ti arrivano delle accuse che dici, ‘Boh’, pensi che magari potevi fare qualcosa di più ma non sai cosa. Dal punto di vista legale la coscienza è pulita, chiesi anche al giudice tutelare di riavere mio padre a casa per accudirlo”.

Massimiliano, figlio di Lando Buzzanca, ha poi rincarato la dose a proposito della mancanza di volontà del papà di sposare l’ultima compagna Francesca Della Valle. “Noi sapevamo che per papà era finizione!”. L’attore ha poi avvalorato la sua tesi ricordando il grande amore del padre per la compianta moglie, Lucia, passata a miglior vita nel 2010: “Da allora casa di mamma è rimasta intatta, non ha voluto muovere nulla”.