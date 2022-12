Massimiliano Fuksas, chi è/ “Volevo fare filosofia”, poi l’architettura

Massimiliano Fuksas: le origini e la formazione

L’architetto Massimiliano Fuksas sarà ospite, insieme alla figlia Elisa, di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 1° dicembre 2022, di Oggi è un altro giorno. Nato a Roma nel 1944, Massimiliano è figlio di Raimondas Fuksas, medico lituano di religione ebraica, e di Tersilia, italiana di origini francesi ed austriache. Giorgio Caproni è stato suo insegnante alle elementari, Alberto Asor Rosa suo insegnate di italiano al Liceo e a 16 anni è andato a lavorare con Giorgio De Chirico È stata la madre professoressa di filosofia, a spingerlo verso l’architettura: “Non ci ha messo molto a farmi cambiare idea, mia madre. Lei la filosofia la conosceva bene. La insegnava. Eppure non ha esitato. Mi ha guardato e mi ha detto: “Vuoi fare Filosofia mio caro? Falla pure. Vedo già l’ombra del fallimento dietro di te”. Allora mi sono iscritto ad Architettura. Ho pensato che potesse essere la facoltà più indolore per me che facesse contenta la mamma”, ha raccontato al Corriere della Sera.

Massimiliano Fuksas: progetti e vita privata

Tra i progetti più celebri i Massimiliano Fuksas ricordiamo: la palestra di Paliano, le Vienna Twin Tower, la fiera di Rho-Pero, il Nuovo Centro Congressi “La Nuvola” all’EUR a Roma, l’Armani Ginza Tower a Tokyo e lo Zenith Music Hall a Strasburgo. Per quanto riguarda la sua vita privata, Massimiliano Fuksas ha sposato in prime nozze Anna Maria Sacconi, da cui ha avuto due figli: Anatole Pierre ed Emiliano. Quando insegnava Storia dell’arte al liceo ha conosciuto Doriana Mandrelli, sua futura moglie: “Mi ha catturato immediatamente, Doriana. Ora che la conosco da quarant’anni lo posso dire: con lei non mi sono annoiato nemmeno un minuto”, ha raccontato al Corriere della Sera. Nel 1981 è nata la loro prima figlia: “Elisa è nata nel 1981, l’anno in cui per me è arrivata la fama”. La primogenita è regista e scrittrice. Nel 1993 è nata Lavinia, designer di gioielli presso lo studio della famiglia Fuksas. Nel 2016, nella Chiesa di Santa Croce a Firenze, Fuksas e Doriana si sono sposati con rito religioso (il matrimonio laico si era svolto nella palestra di Paliano).

