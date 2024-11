Lo vediamo oggi nella serie tv Vincenzo Malinconico, ennesima dimostrazione del suo talento da attore: stiamo parlando di Massimiliano Gallo, ospite oggi di Mara Venier a Domenica In. L’attore è partito innanzitutto da un pensiero speciale, dedicato alle sue origini e soprattutto alla città che resta nel suo cuore: “Napoli per me è paradiso e basta, una città in grado di accogliere ed ascoltare l’altro; in periodo dove forse ci voglio come l’uno contro l’altro”.

Anna, chi è l'ex moglie di Massimiliano Gallo e perché si sono lasciati/ Lui: "Era la mia fidanzatina..."

L’attenzione di Massimiliano Gallo si è poi spostata su temi toccanti; parlando dei genitori, l’attore ha sottolineato quanto sia stato doloroso non poterli avere al suo fianco nel momento in cui, dopo anni di gavetta, con il fratello è riuscito a conquistare il successo nel mondo dello spettacolo. “Mi dispiace che mamma e papà non abbiano potuto vedere tutto quello che è arrivato? Io e mio fratello abbiamo dedicato una vita al teatro, ai sacrifici; poi nel momento in cui hai la possibilità di raccogliere non li hai più vicini… Quando perdi i genitori diventi improvvisamente grande, non sei più figlio”.

Massimiliano Gallo, chi è? La confessione choc del regista/ "Mia moglie Shalana Santana vittima di razzismo"

Massimiliano Gallo e il tenero ricordo del papà Nunzio: “L’ho coccolato fino alla fine…”

Altrettanto toccanti le parole di Massimiliano Gallo dedicate al compianto papà, Nunzio Gallo, anche lui icona del settore. “Lo aspettavo il lunedì perchè quando faceva teatro era il suo giorno di riposo; tornava a casa di domenica notte e non si poteva muovere da casa… Vederlo anziano, diverso da come eri abituato a vederlo, quella cosa non la accettavo; lo vedevo come un supereroe ed era difficile vederlo stanco e vecchio. L’ho coccolato fino alle fine…”. Grande emozione anche per l’esperienza rinnovata della paternità, appena 9 mesi fa ha potuto abbracciare la sua seconda figlia: “E’ stupenda, tenerissima e curiosa; ha fatto da collante ancora di più con tutti. Anche mia figlia Giulia scende molto di più per vedere la sorellina”.