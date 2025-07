Nato a Napoli nel 1968, Massimiliano Gallo ha avuto da sempre un esempio in casa da seguire per quanto riguarda l’arte. Il padre, infatti, era Nunzio Gallo, cantante e attore, mentre la mamma Bianca Maria Varriale, allo stesso modo impegnata nel mondo del teatro e del cinema. Massimiliano ha esordito nel mondo del teatro quando aveva solo cinque anni: a dieci, ha ottenuto i suoi primi ruoli da protagonista per diversi telefilm per bambini. Dopo essersi iscritto a lettere moderne all’università, Massimiliano Gallo ha deciso di lasciare gli studi per dedicarsi esclusivamente al teatro. Ha iniziato a lavorare nella compagnia di Carlo Crollolo, spalla di Totò, con il quale ha avuto modo di lavorare.

Massimiliano Gallo, chi è l'attore / I ruoli di successo e la moglie Shaila: "Siamo avvelenati dal razzismo"

Nel 1988, ha fondato con il fratello la “Compagnia Gallo”, continuando però a recitare nel mondo del teatro, ottenendo anche ruoli molto importanti, come quello in “Natale in casa Cupiello” o “Non ti pago” di Eduardo. Negli anni per Massimiliano Gallo non sono mancati neppure i ruoli in tv, come quelli ne “I bastardi di Pizzofalcone”, “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” e ancora “Vincenzo Malinconico”, dove ha interpretato il protagonista. Serie tv molto amate dal pubblico Rai, che ha premiato le produzioni con grandi ascolti, incoronando anche Massimiliano Gallo come un grande attore anche sul piccolo schermo.

Massimiliano Gallo, chi è l'attore di Vincenzo Malinconico 2/ "Aspiro ad essere come Gianni Morandi"

Chi è Shalana, la moglie di Massimiliano Gallo: i due stanno insieme dal 2011

Massimiliano Gallo, nella vita, è sposato con Shalana Santana, attrice brasiliana. I due si sono conosciuti a Napoli nel 2011 e sono convolati a nozze nel 2022. Nel 2024 è nata la loro unica figlia insieme, Artemisia. Massimiliano era però già papà di una bambina, Giulia, nata da un precedente matrimonio nel 1997. Shalana Santana, la moglie di Massimiliano Gallo, è come lui un’attrice: i due stanno insieme dal 2011. “È una storia molto bella, e soprattutto è una persona che mi sta vicino – ha confessato l’attore – Non è semplice con tutti questi impegni ma è bello”.