Massimiliano Gallo è un attore italiano che sarà ospite nella trasmissione Splendida Cornice, programma che vede la conduzione di Geppi Cucciari. Massimiliano Gallo è un attore di grande successo e racconterà le sue ultime esperienze, probabilmente quella che la vede tra i protagonisti di Imma Tataranni e sicuramente qualche retroscena sulla sua vita privata.

Massimiliano Gallo nasce a Napoli il 19 Giugno 1968 ed è un figlio d’arte. Suo padre è il cantante Nunzio Gallo e sua madre l’attrice Bianca Maria Varriale. La sua famiglia è molto legata alla cultura e allo spettacolo e l’uomo debutta in questo mondo da bambino, a soli 5 anni. Successivamente ha preso il diploma di maturità e si iscrive a Lettere ma lascia per intraprendere la sua carriera da attore.

Massimiliano Gallo fonda insieme al fratello Gianfranco la compagnia Gallo nel 1988 e si dedica in particolare al teatro. Tra un’esperienza un’altra lavora anche in tv e nel 2008 recita in una piccola parte con Vincenzo Salemme. Pian piano ottiene sempre più successo, lo ricordiamo nella serie I Bastardi di Pizzofalcone e poi in Imma Tataranni dove interpreta il ruolo di Pietro, il compagno storico della donna. Lo ricordiamo anche come protagonista della serie Vincenzo Malinconico.

Massimiliano Gallo, il legame con la famiglia e le parole sulla moglie Shalana

Per quel che riguarda la sua vita privata Massimiliano Gallo è stato molto riservata, ha sposato una donna giovanissima di nome Anna, i due hanno avuto una figlia di nome Giulia ed hanno divorziato ma sono rimasti in buoni rapporti con l’uomo che ha ricordato: “La mia ex moglie era la fidanzatina di quando ero piccolo, abbiamo passato la vita insieme. L’amore è finito, ma l’affetto è rimasto e saremo sempre legati per nostra figlia”.

L’uomo è legato dal 2011 con Shalana Santana, un’ex modella brasiliana ed i due hanno avuto nel 2023 la figlia Artemisia, secondogenita dell’attore. Parlando di questo e tanto altro l’uomo ha poi parlato ai microfoni di Vanity Fair svelando: “Se dico ad una persona di media-cultura che la mia ex fidanzata è una ex modella brasiliana subito si pensa che sia una escort”.

Cosi l’uomo ha tuonato sulla società attuale: “Siamo avvelenati da un razzismo educato, fatto di piccoli sguardi e che io ho visto anche nel film Indovina Chi viene a Cena. Shaila la chiamano solo per determinati ruoli e deve imbruttirsi per lavorare, ci sono grandi pregiudizi e noto che questa cosa sta peggiorando”.