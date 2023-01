Massimiliano Gallo choc: “Mi chiedono se mia moglie Shalana è una escort”/ “L’Italia è un paese maschilista”

Massimiliano Gallo choc: “Mi chiedono se mia moglie Shalana Santana è una escort”

Massimiliano Gallo si è raccontato in un’intervista al settimanale Oggi in cui ha rivelato aneddoti inediti della sua carriera di attore ma ha anche lanciato un vero e proprio sfogo che ha come protagonista la moglie Shalana Santana.

I due sono sposati dallo scorso dicembre, l’attore si dice innamoratissimo e rinato grazie a lei ma al contempo tiene a replicare a chi non crede alla genuinità di questa storia d’amore. “Stiamo insieme da sette anni e mezzo. È la persona più pura che ho conosciuto. – ha spiegato Gallo – Solo che ha voluto strafare: è più giovane (di 15 anni), faceva la modella, è brasiliana…”

Proprio il suo essere brasiliana e così tanto giovane ha portato qualcuno a fare battute sgradite, come Massimiliano Gallo ha riportato nel corso dell’intervista: “In questo Paese, che è maschilista senza ritegno e razzista in modo educato, appena dici ‘ex modella brasiliana’, tutti ti dicono: ‘Ah, ti ha incastrato’, oppure ‘Ma faceva l’escort?’. Questo modo di pensare mi manda ai pazzi, – ha tuonato ancora l’attore, spiegando infine – perché ho una figlia di 20 anni e perché Shalana è di una purezza disarmante. La sua energia mi ha rimesso in sesto e ha imparato persino a fare il ragù alla napoletana”.

Anche Shalana Santana ha un figlio avuto da un precedente amore, Alexander Leon, di 10 anni, e con lui Gallo ha un rapporto bellissimo: “È cresciuto con noi, anche se ha un papà molto presente.”. Ad un figlio insieme Shalana e Massimiliano ci stanno pensando, ma “non è ancora successo. – ha ammesso l’attore – Un po’ ci piacerebbe, un po’ ho paura: sono vecchietto”.











