Chi è Massimiliano Gallo?/ “Vincenzo Malinconico” più amato del Grande Fratello Vip

Chi è Massimiliano Gallo? La famiglia di artisti e la fidanzata

Massimiliano Gallo è un attore italiano che sta ricevendo grande successo e affetto da parte del pubblico, soprattutto per la sua ultima serie televisiva “Vincenzo Malinconico”. A breve Massimiliano sarà ospite di Mara Venier a Domenica In, per parlare di sé e dell’enorme successo della nuova fiction Rai. Reduce da numerosi film e serie televisive, Massimiliano Gallo è il figlio del cantante napoletano Nunzio Gallo e della famosa attrice Bianca Maria Varriale, che ha anche recitato con lui in alcune serie Rai per bambini.

Domenica In, anticipazioni puntata 23 ottobre 2022/ L'omaggio a Franco Gatti e...

Nato nel 1969, Massimiliano, oltre ad essere figlio d’arte, ha anche un fratello maggiore che lavora nel modo cinematografico: Gianfranco Gallo, attore che ha preso parte a fiction di successo come Gomorra, Un posto al Sole e Don Matteo. Riguardo alla sua vita privata, Massimiliano è stato sposato con una donna di nome Anna, ben lontana dal mondo dello spettacolo e poi nel 2011 si è innamorato della sua attuale compagna: la modella brasiliana Shalana Santana, che ha conosciuto nel 2011 quando era arrivata in Italia insieme all’allora compagno Alessandro Lukacs e al loro bambino.

Francesca Romana Ceci, moglie e figli Andrea Vianello/ Lui: "mi ha salvato la vita"

Massimiliano Gallo e il successo di “Vincenzo Malinconico”

L’ultimo successo di Massimiliano Gallo, come avevamo preannunciato, è arrivato grazie alla serie televisiva “Vincenzo Malinconico”. A quanto pare, il personaggio dell’avvocato Vincenzo Malinconico, interpretato da Massimiliano e ideato da Diego De Silva, ha avuto un grande successo, al punto tale da superare gli ascolti del Grande Fratello Vip.

“Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso” è una produzione Rai Fiction che sta avendo un grande successo non solo per la struttura del personaggio di Vincenzo ma anche per la trama articolata e per nulla scontata. Vincenzo ha due figli e un’ex moglie che non vuole farsi da parte ma la sua vita cambia drasticamente quando si trova nella situazione in cui deve difendere un macellaio di camorra, accusato di smistamento di cadaveri. Vincenzo è un avvocato di insuccesso perché è capace di dire cose “pesanti” con molta ironia e a tratti dà l’impressione di essere più uno psicologo che un avvocato; un personaggio affascinante e originale che sta attirando l’attenzione di milioni di spettatori e Massimiliano Gallo non potrebbe esserne più felice.

Franco Gatti, com’è morto cantante Ricchi e Poveri/ "Condizioni di salute complicate nelle ultime settimane"

© RIPRODUZIONE RISERVATA