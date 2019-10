Massimiliano Gallo e la fidanzata Shalana Santana/ “È un uomo e attore fantastico!”

Ospite della puntata di oggi, 25 ottobre, di Vieni da me, Massimiliano Gallo si racconta a Caterina Balivo partendo dagli esordi. Figlio di Nunzio Gallo, grande cantante napoletano, Massimiliano fa il suo esordio al teatro da piccolissimo. “Interpretai Pulcinella per la festa della mamma, ma fu più un ballo che un esordio” ammette l’attore, che è Pietro Ruggeri nella fiction “Imma Tataranni”. Ottimo il rapporto con Alessandro Gassman che, come lui, ha affrontato nella vita la presenza di un padre molto famoso. “Alessandro aveva un padre un po’ più ingombrante. – ammette però Massimiliano Gallo – Vittorio Gassman è un uomo più impegnativo rispetto al mio di padre. Alessandro è un grande regista che dà spazio agli attori nell’interpretazione del copione.”.

Sorpresa per Massimiliano Gallo: arriva la fidanzata Shalana

Non manca qualche dichiarazione sulla sua situazione amorosa. La sua dolce metà è Shalana Santana: “Parole belle? Gliele dico sempre. Io sono romantico, all’antica… sono napoletano!” ammette l’attore. Caterina Balivo a Vieni da Me manda poi in onda alcune delle immagini della coppia, cosa che Massimiliano non si aspettava. E ancor di più non si aspetta di veder entrare proprio lei: Shalana. Massimiliano è emozionato mentre lei fa dei complimenti: “Lui è come Pietro della fiction, buono, romantico, gentile”. Poi continua “Sono non fiera ma di più. Io sono una sua fan, pensa. Io penso sia un attore straordinario, il più grande attore italiano! Non è amore, è obiettività. È eclettico e poliedrico più di tutti”.

