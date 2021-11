Massimiliano Gallo: “Ero arrabbiato con mio padre Nunzio”/ “Non volevo invecchiasse”

Massimiliano Gallo, ospite della trasmissione di Rai Uno “Oggi è un altro giorno”, condotta da Serena Bortone, ha ricordato il papà Nunzio Gallo, “cantore” del grande successo musicale “Mamma”, brano che ha letteralmente attraversato le epoche e unito più generazioni. La sua popolarità gli faceva piacere, ma “quando è invecchiato mi sono accorto di essere arrabbiato con lui, perché non accettavo che per lui gli anni potessero passare. Lui è stato sempre un padre molto amorevole, cercava di dare grande qualità ai rapporti. Io volevo che rimanesse sempre il mio supereroe, che per mia figlia ho chiarito di non essere, parlandole con grande serenità”.

MARINA CICOGNA, GLI AMORI: FLORINDA BOLKAN E BENEDETTA/ "Pettegolezzi non importanti"

MASSIMILIANO GALLO: “IMMA TATARANNI, FICTION CURATA CON GRANDI INTERPRETI E LONTANA DAGLI STEREOTIPI”

In riferimento alla fiction “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore“, Massimiliano Gallo ha sottolineato quale sia il segreto del successo di questa produzione: “Rai Uno ha mandato un grande messaggio, nel quale si evidenzia che anche l’uomo può proiettarsi della casa, a maggior ragione in un paese del Sud come Matera. Sono contento di essere un personaggio lontano da ogni stereotipo. La regia è molto curata e gli interpreti sono molto bravi. Non posso dire cosa accadrà stasera, ma il rapporto tra il mio personaggio e Imma si evolverà”.

LEGGI ANCHE:

Massimo Wertmüller: "Sono stato operato al cuore"/ "Gigi Proietti mi fu vicino e..."Marisa Laurito: "Gigi Proietti era la mia colonna"/ "Sento molto la sua mancanza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA