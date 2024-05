Massimiliano Gallo/ “Iniziai a fare l’attore quando andavo a scuola, la mia figlia il momento più bello”

Massimiliano Gallo, attore e artista poliedrico, è stato ospite stamane del programma di Rai Uno, Uno Mattina. Si è raccontato un po’, a cominciare dalle origini: “Ho iniziato prestissimo a fare questo lavoro, ho iniziato a farlo quando non andavo a scuola, quindi d’estate, l’ho fatto con dei professionisti, poi appena ho finito con il liceo classico ho cominciato a lavorare seriamente”.

Sul momento più bello della sua vita, Massimiliano Gallo non ha dubbi: “Il momento più bello della mia vita è stata la nascita della mia figlia, per il lavoro invece il momento di cambio è stato con Fort Apache, Marco Risi mi vide per questo film dove io interpretavo un boss della Camorra e mi diede visibilità, poi feci da allora 36 film. Io fino a quel punto avevo fatto solo teatro”. Massimiliano Gallo ha aggiunto: “Le sale dei teatri sono affollate, non c’è bisogno di ammodernamenti, basta una sedia per avere la stessa magia, ma la magia cambia sempre”.











