Massimiliano Gallo/ “Matrimonio con la mia compagna Shalana Santana? Ci pensiamo…”

Massimiliano Gallo, protagonista della fiction di Rai Uno “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso”, è intervenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 26 ottobre 2022, ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione condotta da Eleonora Daniele. Immancabilmente, prima di parlare di lui, la regia ha mandato in onda un filmato dedicato al padre, Nunzio Gallo, che cantò il brano “Mamma”, lo stesso sulle cui note si è esibito l’attore a “Ballando con le Stelle” in qualità di ballerino per una notte.

Nel ricordare il genitore, Massimiliano Gallo ha sottolineato che si tratta di una persona che “non muore mai, rimane immortale. Diventa normale rivederlo, anche nei film. È una vicinanza strana, è come se fosse andato via, ma in realtà fosse rimasto. È stato un padre amorevole, cercava di colmare la mancanza di tempo con grande qualità e con grande amore. Abbiamo sempre vissuto la sua assenza come un gioco, una cosa bella. Quando tornava da tournée lunghe ci portava cose, regali… Spesso l’abbiamo anche raggiunto, quindi è stata anche un’infanzia di viaggi e di posti bellissimi”.

MASSIMILIANO GALLO: “LA MIA COMPAGNA SHALANA SANTANA MI SUPPORTA E SOPPORTA”

L’intervista concessa a “Storie Italiane” da Massimiliano Gallo si è poi rapidamente spostata sulla sua storia d’amore con Shalana Santana: una relazione che lo stesso attore ha definito come “molto bella. Lei è una persona che mi sta vicino e non è semplice quando inizi ad avere molti impegni. In quei casi hai bisogno di una persona che ti sopporti, oltre che supportarti. Stiamo assieme da 7 anni, abbiamo superato anche la proverbiale crisi del settimo anno e stiamo pensando al matrimonio. Shalana è una persona che devo ringraziare perché mi sta veramente vicino in modo speciale”.

Per concludere, Massimiliano Gallo ha rapidamente commentato il successo di ascolti fatto registrare dalla serie “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso”: “La prima serata è andata benissimo, la nostra fiction ha vinto ottenendo il 23% di share e sono molto contento”.











