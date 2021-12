Massimiliano Gallo: “Mio padre Nunzio era stupendo”/ “Dobbiamo vivere d’amore”

Massimiliano Gallo, attore volto di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore capo” e de “I Bastardi di Pizzofalcone”, ha ricordato la figura di suo padre, Nunzio Gallo, a “Dedicato”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Autieri con la presenza in studio di Gigi Marzullo. Nel corso della puntata andata in onda nel primo pomeriggio di oggi, sabato 25 dicembre 2021, giorno di Natale, l’attore ha dichiarato: “Ogni volta che lo rivedo mi emoziono, gli artisti come lui sono immortali, per me è come se non fosse mai andato via. Era un papà stupendo, dava molto affetto, molta vicinanza. Credeva nella famiglia, nello stare insieme, nella vicinanza. Io ero il più piccolo e il più coccolato”.

Dodi Battaglia: "Primo Natale senza mia moglie Paola Toeschi"/ "Tutti insieme, ma..."

MASSIMILIANO GALLO: “L’AMORE È STRAORDINARIO, DOBBIAMO SBRIGARCI A VIVERLO”

I Natali passati di Massimiliano Gallo erano ricchi di tavolate imbandite, regali nascosti, alberi pieni di addobbi e oggi rimangono tanti ricordi positivi, ma anche un po’ di nostalgia. I sentimenti, tuttavia, permeano la vita dell’attore, che con un breve monologo ha voluto ricordare l’importanza dell’amore: “L’amore, che cosa straordinaria è! Dobbiamo sbrigarci a vivere l’amore, non abbiamo tutto questo tempo, la vita passa veloce davanti ai nostri occhi e ce ne accorgiamo soltanto quando sono troppo spenti e disillusi”.

LEGGI ANCHE:

Concerto di Natale Assisi 2021/ Diretta streaming video Rai 1: "Gesù illumina l'uomo"Biagio D'Anelli s'avvicina a Nathalie Caldonazzo?/ GF Vip, lui: "Una cosa pazzesca…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA