Massimiliano Giuseppe in Baviera, padre di Sissi: chi era? Duca di Baviera, sposò Ludovica, principessa, ultima figlia del Re Massimiliano I

Massimiliano Giuseppe in Baviera, nato a Bamberga nel 1808, era il papà di Sissi. Morto poi nel 1888 ad ottant’anni, è stato duca in Baviera nonché capo del casato dal 1837 fino alla sua morte. Sposato con Ludovica di Baviera, durante il suo matrimonio non felice ebbe dieci figli, tra cui Elisabetta, conosciuta come Sissi. Elisabetta fu colei che diventò imperatrice d’Austria dopo aver sposato Franz Joseph I. Allo stesso modo tra i suoi figli c’era Maria Sofia, che diventò invece regina delle Due Sicilie. Durante la sua gioventù viaggiò molto in Medio Oriente, tra Egitto e Palestina, comprando numerosi cimeli antichi che ancora oggi sono visitabili nella casa di suo padre, a Kloster Banz.

Come detto, il matrimonio del papà di Sissi, Massimiliano Giuseppe in Baviera, e della mamma Ludovica in Baviera, non fu felice. Massimiliano, nonostante i dieci figli, non era per nulla interessato alla vita familiare e per questo ebbe diverse amanti nel corso della vita con numerosi figli illegittimi. Ludovica in Baviera, invece, per tutta la vita si è dedicata alla famiglia, non interessandosi agli eventi di corte. Sissi e i suoi fratelli sono cresciuti in maniera serena e senza eccessive restrizioni, a contatto con la natura nel castello di Possenhofen.

Massimiliano Giuseppe in Baviera, chi era: il matrimonio per rafforzare il casato

Massimiliano Giuseppe I in Baviera sposò Ludovica di Baviera nel 1828, a vent’anni. Membro del casato dei Wittelsbach da un ramo collaterale, il papà di Sissi era figlio unico dei genitori, il duca Pio Augusto e la principessa Amalia Luisa di Arenberg. Dopo aver sposato Ludovica, si imparentò ancor di più con la casa Reale della Baviera: la moglie era infatti l’ultima figlia del re Massimiliano I.