Massimiliano Maggi, maresciallo Carabinieri morto per Coronavirus/ Cordoglio Arma

L’Arma dei Carabinieri ha redatto un comunicato per esprimere le proprie condoglianze per la morte del Maresciallo Maggiore Massimiliano Maggi. Questi era addetto alla Stazione CC di La Spezia Principale e ha perso la vita per il Coronavirus. Lascia la moglie e due figli che lo perdono proprio nel giorno della festa del papà. L’uomo viene ricordato come un padre di famiglia attento e scrupoloso, ma anche come un maresciallo ligio al dovere e che credeva profondamente nel suo lavoro. Nei primi anni novanta aveva iniziato il suo periodo di formazione, prestato prevalentemente al servizio alla Stazione.

Dal 2011 era stato trasferito alla Stazione dei Carabinieri di La Spezia Centrale. Aveva solo 53 anni ed era considerato da tutti un grande professionista con molti che lo vedevano anche come un buon amico. Persona semplice e dai valori aveva messo la sua umiltà al servizio del paese. Questo virus maledetto ha portato via una persona di cuore che avrebbe meritato di poter vivere con serenità la sua età matura, con la possibilità di veder crescere i suoi figli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA