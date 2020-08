Massimiliano “Max” Ferrigno, ex fidanzato Nadia Toffa/ Affetto nonostante la rottura

Massimiliano “Max” Ferrigno è stato a lungo il grande amore di Nadia Toffa. Nonostante la rottura e la decisione dei due di non proseguire con la loro relazione, Massimiliano non ha mai smesso di stare al fianco della giornalista. Si erano conosciuti grazie a Le Iene, di cui Ferrigno è uno degli autori, nel lontano 2007. Dopo dieci anni di amore, la coppia ha scelto di dividere le strade. “Io e Nadia ci siamo visti tutti i giorni fino al giorno in cui se n’è andata”, ha detto lui l’anno scorso a Dipiù, “non l’ho mai lasciata sola nemmeno un momento, sono stato io a raccogliere il suo ultimo desiderio. Dopo dieci anni ci eravamo presi una pausa di riflessione. Lei aveva trovato un altro uomo che aveva deciso poi di lasciare”. L’ultimo desiderio della Iena era di avere ai suoi funerali don Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano a cui era affezionatissima. “Per me Nadia era tutto: era la vita stessa”, ha aggiunto Massimiliano, “con lei se ne sono andati dieci anni della mia vita”. Oggi, giovedì 13 agosto 2020, Italia 1 renderà omaggio a Nadia Toffa grazie ad uno speciale de Le Iene. Ci saranno anche documenti inediti condivisi da Ferrigno?

Massimiliano Ferrigno, ex compagno Nadia Toffa: un rapporto speciale

Massimiliano Ferrigno non si è mai mostrato volentieri alle telecamere, anche se lavora nel mondo dello spettacolo. Ha parlato del suo rapporto con l’ex fidanzata Nadia Toffa solo in seguito alla morte della giornalista, dopo aver vissuto ogni tappa della sua tremenda malattia. Dieci anni insieme e un affetto che è rimasto intatto anche quando Nadia ha incontrato un altro uomo. “Era un fidanzato che ha avuto negli ultimi mesi”, ha raccontato a Dipiù, e che poi la giornalista ha lasciato. Non voleva che vivesse il dramma del suo calvario e ha preferito prendere le distanze. Ferrigno invece era apparso anche in uno dei tanti contenuti social che Nadia aveva condiviso negli ultimi tempi. “Ieri serata di chiacchiere e risate bellissima”, aveva scritto, “vi presento chi… una delle persone più importanti della mia vita. E così sarà per sempre. Amico? Amore? Fratello? Complice? È tutto riduttivo”. Massimiliano, che la Iena chiamava Maxi, è stata fonte di gioia per l’inviata. “Voi ce lo avete un Maxi nella vostra vita?”, aveva aggiunto parlando ai followers, “io spero di sì […]. Assaporate la bellezza della vita. Ogni istante ne è intriso. Un sorriso, uno sguardo incrociato per caso, un brindisi, un momento di imbarazzo, una mano che vi toglie il ciuffo di capelli da davanti gli occhi. Potrei fare un elenco infinito. Aggiungete voi attimi di bellezza e buona vita a tutti”.

Foto, “una lunga chiacchierata”





