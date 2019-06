Massimiliano Minnocci, Er Brasiliano/ “Ve sgozzo” ai carabinieri? Avevo bevuto e…

Pregiudicato con varie condanne, ultrà Roma daspato, estremista di destra e ospite anti immigrati a Diritto e Rovescio. Massimiliano Minnocci, alias Er Brasiliano, è questo e molto altro, un fenomeno social ad esempio. Ma è anche tra quelli che hanno protestato a Casal Bruciato contro l’assegnazione della casa popolare a una famiglia rom che ne ha diritto. In Rete c’è anche un video risalente all’ottobre 2018 in cui viene arrestato a Pietralata al termine di una delle manifestazioni anti-degrado di Casapound. Abituato a sbraitare contro le forze dell’ordine, è stato condannato a 4 mesi di carcere per resistenza a pubblico ufficiale. E Massimiliano Minnocci ne ha parlato alla Zanzara su Radio 24, facendo un preambolo: «Sto facendo un percorso molto importante e purtroppo ci sono ricaduto». Er Brasiliano ha raccontato che era seduto al bar quando ha visto le volanti camminare a passo d’uomo. «Lì io ho visto un’altra volta il pregiudizio delle persone che hanno chiamato le guardie e m’è partita proprio la brocca». E quindi si è avvicinato alle guardie sperando che non fossero andate lì per lui. «Gli ho detto quello che gli ho detto, tutte le frasi che sono uscite. Ma io gliele ho dette perché la gente m’ha rotto il ca… Non fanno altro che additarmi. Il pregiudizio mi ha stufato».

MASSIMILIANO MINNOCCI: “VE SGOZZO” AI CARABINIERI? AVEVO BEVUTO E…

Ma quali sono le frasi che Massimiliano Minnocci ha detto ai carabinieri? Alcune espressioni sono molto pesanti: «Carabinieri di merda, ve sgozzo, andate via, Pietralata è mia, ve sgaro». Ma il problema non sono solo le frasi: ha colpito la gazzella dei carabinieri con pugni e bottigliate. «Nun m’ero fatto… lo giuro… Mi sono bevuto tre o quattro cose e basta». Er Brasiliano ha ammesso però alla Zanzara di essere stato su di giri: «Mi sono bevute due cose, perché avevo discusso con la mia compagna e mi sono innervosito. Sono uscito, mi sono seduto davanti ad un bar, non stavo facendo niente». Poi però ha colpito la gazzella. «L’alcol purtroppo mi fa questo effetto. Chiedo scusa a tutte le persone, purtroppo sono caduto e devo chiedere venia a quei ragazzi che mi seguono. Sto accumulando condanne e potrei andare in galera». Massimiliano Minnocci ha poi raccontato di essersi drogato per 22 anni e di aver chiesto aiuto anche ad uno psicologo. «Non è facile cambiare vita». Ma perché allora se la prende con gli immigrati? «Io mica piscio per terra. Non ho mai mancato di rispetto alle persone. Io pure se sto così, mezzo allucinato, la vecchietta la aiuto ad attraversare e basta».

