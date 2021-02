Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ I tronisti notano Altea…

Il percorso di Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny sul trono di Uomini e Donne è appena cominciato. Maria De Filippi, dopo averli presentati al pubblico e aver concesso ad entrambi la possibilità di ambientarsi in studio, nella puntata di Uomini e Donne di oggi con il nuovo cavaliere Alessandro al centro dello studio, ha presentato le ragazze che hanno accettato di partecipare ad un appuntamento al buio. Per i due tronisti sono scese 14 ragazze che, non conoscendoli, avranno tempo e modo di poterli conoscere prima di decidere per chi dichiararsi. Tra le tante ragazze, entrambi i tronisti hanno messo gli occhi su Altea. Il primo a notare la ragazza è stato Giacomo. Massimiliano, poi, ha ammesso di averla notata. I due tronisti diventeranno rivali?

APPUNTAMENTO AL BUIO PER I TRONISTI MASSIMILIANO E GIACOMO

Tra i due tronisti, Massimiliano Mollicone, avendo solo 20 anni, non convince molte ragazze. “Mi hanno detto che molte ragazze sono perplesse a causa della tua età”, afferma Maria De Filippi. Tra le varie ragazze, infatti, una in particolare, ammette di sentirsi più vicina a Giacomo. Avendo 26 anni e avendo avuto una storia importante, la ragazza spiega di sentire Massimiliano molto lontano. Per quest’ultimo, dunque, i trono risulterà difficile a causa della sua età? Il tronista ha spiegato di capire il punto di vista delle ragazze, ma è pronto a far ricredere tutto considerandosi un ragazzo maturo per il vissuto. Dopo aver notato Altea, Giacomo e Massimiliano poseranno gli occhi anche su altre corteggiatri? Il percorso sul trono i entrambi è appena cominciato.



