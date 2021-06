Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto a Temptation Island?/ “L’idea mi intriga ma..”

Le registrazioni di Temptation Island 2021, in Sardegna, sono già cominciate e tra le coppie che hanno deciso di mettere alla prova il proprio rapporto sicuramente non c’è quella formata da Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto. Dopo essersi conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice sono felicemente fidanzati, ma almeno per quest’anno, hanno deciso di proteggere il proprio rapporto evitando di partecipare al programma dell’amore. In futuro, però, la coppia non esclude di potersi mettere in gioco partecipando ad un reality che ha rappresentato il punto di svolta per tante coppie. “Il prossimo anno, quando la storia sarà più solida, un pensierino potrei farcelo”, ha raccontato Vanessa in un’intervista rilasciata al settimanale Mio. “L’idea mi intriga”, ha aggiuntyo l’ex tronista.

Massimiliano Mollicone ed Eugenia Rigotti: ecco perchè non l’ha scelta

Il percorso sul trono di Uomini e Donne di Massimiliano Mollicone è stato intenso e molto emozionante. Oltre a conoscere Vanessa, l’ex tronista ha condiviso l’esperienza con Eugenia Rigotti con cui si è trovato subito in sintonia. Nonostante tutto, però, ha preferito scegliere Vanessa e, al settimanale Mio, svela i motivo che l’hanno convinto a lasciare il programma di Maria De Filippi con la sua attuale fidanzata. “La relazione con lei sarebbe stata più serrata perché a volte in esterna capitava che lei dimostrava questo attaccamenti nei miei confronti, era più possessiva. Vanessa non lo è e questi sono gli anni più belli, è giusto avere i propri spazi”. Tra Massimiliano e Vanessa, dunque, tutto procede a gonfie vele e la convivenza potrebbe essere molto vicina. “La convivenza è solo un modo per vederci con più facilità. Se abitassimo nella stessa città non ci penseremmo così presto“, ha concluso la coppia.

