Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto dopo scelta a Uomini e Donne/ Dediche e…

Prime dediche d’amore per Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, la nuova coppia di Uomini e Donne. Dopo la messa in onda della puntata in cui è iniziata la loro favola d’amore, Massimiliano e Vanessa, sui rispettivi profili Instagram, hanno pubblicato la stessa foto della scelta dedicandosi le prime parole d’amore. “Amami o faccio un casino”, ha scritto l’ormai ex tronista. “C’è un posto perfetto che ho scelto per te. Non servono scuse per vivere. In mezzo al deserto, sull’Everest, davanti ad ogni ostacolo, amarsi è un miracolo. L’inizio di tutto“, ha, invece, scritto Vanessa che ha poi ringraziato tutte le persone che l’hanno supportata nel percorso che le ha permesso di trovare l’amore. Entrambi, poi, tra le storie, hanno condiviso alcuni momento della scelta.

Diversamente da quanto accaduto per Samantha Curcio e Alessio Cennicola, su WittyTv, nel momento in cui scriviamo, non è stato ancora caricato un video post scelta di Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto. Se i fans di Samantha e Alessio hanno potuto ascoltare le prime parole e vedere le immagini della prima cena di coppia, così non è accaduto per Massimiliano e Vanessa. Per il momento, su WittyTv è possibile rivedere la scelta e l’ultima esterna fatta insieme. In attesa che vengano pubblicati i video con i primi momenti da coppia, i fans di Massimiliano e Vanessa esprimono la loro gioia sotto i post dell’ex tronista e dell’ex corteggiatrice. “Siete bellissimi”, “Davvero belli, vi auguro il meglio”, “Trattala come una principessa”, “Meritate tutta la felicità di questo mondo”, scrivono i fan sotto la foto di Massimiliano.

