Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto/ “Dopo Uomini e Donne andiamo a convivere”

A inizio maggio Massimiliano Mollicone ha scelto Vanessa Scopo, per proseguire la conoscenza fuori dal programma “Uomini e Donne”. Il tronista ha preferito la giovane ragazza di Prato a Eugenia Rigotti. Sull’ultimo numero del settimanale “Nuovo”, Massimiliano Mollicone ha confessato che tra lui e Vanessa c’è stata un’energia del tutto speciale fin dall’inizio dell’esperienza nel dating show di Canale 5: “Questa energia mi ha permesso di non avere avere dubbi nel volere che lei diventasse la mia compagna di vita…”. A meno di un mese le cose tra i due ragazzi proseguono a gonfie vele, tanto che stanno già pensando di convivere: “Se le cose andranno bene come sta succedendo adesso, andremo a vivere insieme già a settembre”. L’idea è quella che Vanessa lasci Prato per andare a vivere con il fidanzato a Nettuno.

Vanessa Spoto lascia Prato per Massimiliano Mollicone?

A Prato Vanessa Spoto lavora in una ditta di filato, di proprietà del marito della sorella: “Mi occupo di ripassare le rocche e vedere se ci sono difetti. Non sto mai ferma e mi piace molto questo”, ha raccontato. La ex corteggiatrice ha solo 19 anni e a Roma potrebbe trovare sicuramente un nuovo lavoro, sostenuta dall’amore di Massimiliano Mollicone. Il ragazzo, invece, sulle pagine del settimanale “Nuovo” ha confessato che gli piacerebbe continuare a lavorare in televisione: “Sarei un ipocrita se dicessi che non mi farebbe piacere continuare questa avventura…Se mi proporranno nuovi progetti, li valuterò…”. Al momento è tornato a fare il modello. I due ragazzi in questi giorni hanno pubblicato sui rispettivi profili social molti scatti insieme. Vanessa ha dedicato a Massimiliano alcuni versi della canzone “Amarsi è un miracolo” di Alberto Urse: “C’è un posto perfetto che ho scelto per te / Non servono scuse per vivere / In mezzo al deserto, sull’Everest Davanti ad ogni ostacolo / Amarsi è un miracolo / L’inizio di tutto”.

