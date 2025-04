Massimiliano Mollicone: com’era a Uomini e donne

Massimiliano Mollicone è stato un tronista di Uomini e donne che, con la sua semplicità, aveva conquistato le attenzioni del pubblico. All’epoca, Massimiliano sfoggiava una capigliatura folta e un fisico esile che gli permetteva di lavorare come modello. Durante il percorso sul trono di Uomini e Donne, non ha mai cambiato il look che oggi, invece, è decisamente diverso. All’epoca, Massimiliano concluse la sua avventura nel programma di Maria De Filippi scegliendo Vanessa Spoto con cui, però, la storia finì poco dopo.

Conclusa l’avventura a Uomini e Donne, Massimiliano è tornato alla sua vita condividendo alcuni momenti della sua vita tra cui gli allenamenti in palestra che hanno totalmente trasformato il suo fisico. Una foto pubblicata dall’ex tronista, infatti, ha lasciato senza parole tutti coloro che lo seguono dai tempi di Uomini e Donne.

Massimiliano Mollicone: com’è oggi l’ex tronista di Uomini e Donne

Massimiliano Mollicone, oggi, è fidanzato con una ragazza che fa la tatuatrice con cui si mostra spesso sui social. Tuttavia, ciò che ha stupito davvero tutti è stata la sua trasformazione fisica. Oggi, infatti, l’ex Uomini e Donne sfoggia dei muscoli super evidenti e ben definiti che sono visibili anche se indossa una maglia. “Un po’ di tutto”, scrive Massimiliano nella didascalia dell’ultimo post pubblicato su Instagram con cui ha condiviso alcune foto che racchiudono gli ultimi giorni trascorsi.

Tra le tante foto spicca quella in cui è in palestra, con outfit sportivo e lo smartphone tra le mani pronto per immortalare il fisico dopo essersi allenato. Ad impressionare i suoi quasi 75mila followers è soprattutto il braccio che, come potete vedere dalla foto qui in basso, è davvero super muscoloso.