Massimiliano Mollicone, nuovo tronista Uomini e Donne/ “Cerco una ragazza sincera…”

La puntata di Uomini e Donne dell’11 febbraio è stata dedicata non solo a Gemma Galgani e al suo confronto con Maurizio, ma anche ai nuovi tronisti. Dopo la presentazione del 25enne Giacomo Czerny, Maria De Filippi trasmette il video di presentazione del secondo, nuovo tronista ovvero Massimiliano Mollicone che, a soli 20 anni, ha deciso di mettersi in gioco cercando l’amore sul trono di Uomini e Donne. Il video e la storia personale di Massimiliano emozionano il pubblico, ma anche Gemma Galgani che ammette di essere stata colpita dal suo rapporto con la famiglia. “Massimiliano volevo avvisare anche te. Lei ha avuto un flirt con un 26enne l’estate scorsa“, commenta Tina Cipollari. “Sì lo so”, si limita a spiegare il tronista che, visibilmente, emozionato, non riesce a pronunciare altro.

Massimiliano Mollicone, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Massimiliano Mollicone si racconta a 360 gradi nel video di presentazione raccontando di aver avuto una vita difficile. “La mia vita è stata molto difficile. Nel 2013 mio padre se n’è andato di casa e i soldi sono iniziati a mancare, ci siamo ritrovati praticamente a pane e cipolla. Non me ne vergogno, è stata una lezione di vita. Siamo andati alla Caritas a fare la la per fare una spesa e mangiare. Sotto a quello che vedete c’è un ragazzo che non è superficiale e che si è perso troppe cose per maturare così velocemente. I nonni ci hanno aiutato, ci hanno ospitati per anni. E’ impossibile ripagarli”, ha raccontato. A Uomini e Donne cerca l’amore. Massimiliano spera di trovare una ragazza sincera, onesta e che lo faccia innamorare regalandogli quelle gioie che finora non ha avuto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA