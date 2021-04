Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne/ Bacio senza telecamere con Vanessa: Eugenia..

Massimiliano Mollicone, dopo aver fatto un passo indietro con Vanessa, ha deciso di dare una nuova possibilità alla conoscenza con la corteggiatrice che, per prima, l’ha icuriosito. In esterna, dopo un momento divertente, il tronista di Uomini e Donne chiede di spegnere le telecamere per poter trascorrere del tempo con Vanessa e metterla totalmente a suo agio. Senza telecamere, Massimiliano e Vanessa si sono avvicinati e, in studio, durante la puntata del 15 aprile che ha visto il ritorno di Ida Platano nel parterre femminile del trono over, hanno ammesso di essersi baciati. Per entrambi, il bacio è stato bello e importante, ma non per Eugenia che, dopo aver ricevuto la parola da Maria De Filippi, non ha nascosto la propria delusione nei confronti del tronista.

MASSIMILIANO MOLLICONE, LITE CON EUGENIA

Massimiliano Mollicone è uscito sia con Vanessa che con Federica lasciando a casa Eugenia che chiede spiegazioni al tronista. “Ho preferito uscite con Vanessa e Federica perchè è arrivata da poco”, spiega il tronista. “Sai che ci sono anch’io? Mi sento immobilizzata come se avessi la camicia di forza. La voglia di vedermi e di sentire dov’è? Io l’ho avuta tutti i giorni e quasi avevo bisogno di vederti. Mettiti nei miei, ho appena saputo che la persona che mi piace ha baciato un’altra persona”, si sfoga la corteggiatrice. “Mettiti nei miei panni”, ribatte il tronista che ammette di essere in difficoltà. “Devo sempre essere io a capirti, cerca di farlo anche tu con me“, replica Eugenia, convinta di non piacere a Massimiliano quanto Federica e Vanessa.

