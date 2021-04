Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne/ Chat bloccata con Vanessa: “Mi stai dando…”

Massimiliano Mollicone fa un passo indietro nella sua conoscenza con Vanessa. Il tronista di Uomini e Donne sta facendo un percorso ricco di emozioni e, sin dalla prima esterna, ha deciso di portare in esterna Vanessa la quale, tuttavia, con il suo atteggiamento, starebbe allontanando Massimiliano. Al centro dello studio, prima di incontrare Vanessa, il tronista svela di aver bloccato la chat con Vanessa dopo aver ricevuto circa sessanta messaggi lunghissimi e importanti. Il contenuto dei messaggi, infatti, avrebbe spaventato Massimiliano che, non sapendo come rispondere, ha deciso di fare un passo indietro. I due, poi, si chiariscono in esterna. “Mi stai dando tutto e subito. Manca solo il ti amo“, ammette il tronista che vorrebbe una conoscenza più leggera.

Al centro dello studio, dopo aver rivisto l’esterna, Massimiliano Mollicone e Vanessa tornano a confrontarsi. “Ammetto di aver esagerato”, spiega la corteggiatrice che, tuttavia, ribadisce il forte interesse nei confronti del tronista a cui a sta cercando di dimostrare quello che prova. Gianni Sperti, di fronte al confronto di Massimiliano e Vanessa, esprime alcuni dubbi. “Ho l’impressione che Massimiliano sia spinto nei confronti di Vanessa da un sentimento di tenerezza“, commenta l’opinionista. Il tronista, tuttavia, conferma di essere interessato e che, se fosse spinto solo dalla tenerezza e da un sentimento di compassione, l’avrebbe già detto. Massimiliano, poi, ribadisce il proprio interesse nei confronti di Vanessa pur volendo procedere più lentamente.

