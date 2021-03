MASSIMILIANO MOLLICONE, UOMINI E DONNE/ Gaffe di Maria De Filippi: “Fiori…”

Piccola gaffe di Maria De Filippi durante il momento di Massimiliano Mollicone. Mentre chiacchierava con Vanessa, la corteggiatrice che ha lasciato a casa per uscire in esterna con Eugenia e Federica, Masia De Filippi ha notato dei fiori pensando che fossero proprio per Vanessa. Massimiliano, spiazzato, ha subito corretto la conduttrice. “I fiori sono per Federica perché ieri è stato il suo compleanno. Mi state sabotando il percorso”, ha scherzato il tronista. “Piero (della produzione ndr) mi ha mostrato i fiori e siccome parlavi con Vanessa ho pensato che fossero per lei”, ha detto la conduttrice. “Sono per Federica”, ha ribadito il tronista. “I fiori avresti potuto anche mandarglieli ieri per il suo compleanno”, ha aggiunto la De Filippi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Luca tra Elisabetta, Angela e Antonella a Uomini e Donne/ "Sono curioso, vorrei..."

MASSIMILIANO ED EUGENIA EMOZIONANO

Massimiliano Mollicone ed Eugenia sempre più vicini. Il tronista e la corteggiatrice di Uomini e Donne continuano a regalare grandi emozioni. In esterna, Eugenia si racconta senza filtri. “I miei genitori si sono separati quando avevo 4 anni. Ho visto mamma stare male e papà stare male e il fatto che mi sentissi responsabile di farli stare bene mi ha fatta diventare una bambina arrabbiata. Quello che ora cerco in te è leggerezza. Un pochino mi piaci”, spiega Eugenia. “Mi piaci anche te“, ammette Massimiliano. “Sono davvero bellissimi insieme. E’ stato emozionante vedere lei ammettere di provare un interesse per Massimiliano perchè per una persona timida e introversa come lei è già tanto”, commenta Gianni Sperti che non nasconde di ammirare Eugenia che, a piccoli passi, si sta facendo conoscere dal tronista.

SAMANTHA CURCIO, UOMINI E DONNE/ Gero va via: "Mi dispiace non averlo saputo..."

MASSIMILIANO MOLLICONE, PRIMA ESTERNA CON FEDERICA

Dopo aver rivisto la bellissima esterna fatta con Eugenia, Massimiliano Mollicone ha rivissuto l’esterna allegra vissuta con Federica. “Mi hai dato l’impressione che con te potrei fare tante cose e divertirmi“, spiega il tronista. “Sono una persona semplice”, spiega la corteggiatrice, alla sua prima esterna con Massimiliano. In esterna, Massimiliano e Federica ridono e scherzano anche se il tronista ammette di essere “in soggezione”. “Sei la prima che mi mette in soggezione quando mi guarda”, dice ancora il tronista. In studio, Federica spiega di essere stata bene con lui: “Sta confermando quello che pensavo di lui. E’ una persona semplice anche se faccio fatica a parlare di me”. Massimiliano, da parte sua, conferma di apprezzare questa caratteristica.

LEGGI ANCHE:

GERO NATALE LASCIA UOMINI E DONNE/ "Non sono pronto per affrontare il percorso..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA