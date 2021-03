MASSIMILIANO MOLLICONE, UOMINI E DONNE/ Vanessa piange: “Un amore del passato…”

Vanessa riesce ad aprire il proprio cuore in esterna raccontando a Massimiliano un periodo difficile della sua vita. “Non ho avuto un’infanzia molto felice. Ho avuto due relazioni e una mi ha sconvolto la vita. Uno, in particolare, ha fatto le cose peggiori che potete immaginare. Non volevo neanche piangere ed essere qui è un grande traguardo”, dice Vanessa tra le lacrime. “Ne sei uscita e ci sono donne che non lo fanno perché pensano di cambiarlo”, commenta Maria De Filippi visibilmente toccata dal racconto di Vanessa. “Mi sento in dovere, nel caso in cui tra noi dovesse andare avanti, di farla andare avanti”, dice il tronista che non nasconde di essere stato molto colpito da Vanessa. “Mi ci trovo particolarmente bene e sono contento di aver avuto la possibilità d’incontrare una persona come lei”, aggiunge il tronista (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MASSIMILIANO MOLLICONE TRA SOFIA E VANESSA

Massimiliano Mollicone continua il percorso sul trono di Uomini e Donne per trovare l’amore della sua vita. Pur avendo solo 20 anni, il tronista è pronto a costruire una storia importante. Tra le tante corteggiatrici che hanno partecipato all’appuntamento al buio e che hanno conquistato le sue attenzioni c’è Vanessa, una ragazza di 18 anni di Prato che dopo aver fatto la prima esterna sia con lui che con Giacomo, ha scelto di continuare il proprio percorso con Massimiliano. La prima esterna tra il tronista e Vanessa è stata solo di conoscenza e non era piaciuta a Gianni Sperti. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, però, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, la nuova esterna tra Massimiliano e Vanessa conquisterà tutti anche se Maria De Filippi non trasmetterà tutta l’esterna.

MARIA DE FILIPPI TAGLIA L’ESTERNA TRA MASSIMILIANO E VANESSA

Vanessa, nella seconda esterna con Massimiliano Mollicone, ha deciso di raccontarsi parlando al tronista di uno dei momenti più difficili della sua vita. La corteggiatrice racconterà di un amore vissuto in passato che le ha arrecato tanto dolore. Il racconto, come svelano le talpe del Vicolo delle News, sarà molto toccante e forte al punto che Maria De Filippi spiegherà di aver deciso di non mandarlo in onda. Massimiliano, tuttavia, è uscito anche con Sofia che l’ha portato nel quartiere in cui vive. Un gesto che è stato particolarmente apprezzato da Massimiliano il cui trono sta entrando già nel vivo.



