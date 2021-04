Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne/ “Eugenia e Vanessa? Sto cercando…”

Massimiliano Mollicone sempre più tra Eugenia e Vanessa. Il tronista di Uomini e Donne potrebbe essere il protagonista della puntata in onda oggi e potrebbe riservare dei colpi di scena. Oltre ad Eugenia e Vanessa, in studio, a corteggiare Massimiliano, c’è anche Federica la quale, tuttavia, è arrivata da poco rispetto alle sue “rivali”. Il feeling con Massimiliano è stato immediato, ma in vista della scelta che si sta avvicinando, il tronista potrebbe decidere di rinunciare alla loro conoscenza nonostante l’evidente attrazione. I dubbi di Massimiliano sono ancora tanti e, attraverso le esterne, le lunghe chiacchierate, i messaggi, ma anche le discussioni, sta cercando di capire con quale ragazza potrebbe costruire una storia d’amore importante che cerca con desiderio e che l’ha spinto a partecipare al programma di Maria De Filippi.

I dubbi di Massimiliano Mollicone

Sono ancora tanti i dubbi di Massimiliano Mollicone. A confermarlo è stato lui stesso che, in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha spiegato cosa sta accadendo nel suo cuore e nella sua testa. “Sto cercando anch’io di capire meglio cosa provo nei loro confronti. Non voglio confondere un’attrazione estetica per altro, o un’intesa con un rapporto che magari potrebbe sfociare solo nella direzione di un’amicizia. Per chiarirmi le idee ho iniziato a sbilanciarmi come accaduto con il bacio tra me e Vanessa. Credo che sia questo il modo per trovare delle risposte”, ha detto il tronista. Dopo aver baciato Vanessa ed Eugenia, tornerà a baciare una delle due o bacerà anche Federica?

