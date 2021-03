Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne/ Eugenia lo sorprende: gesto per il nipote

Massimiliano Mollicone sta vivendo le stesse difficoltà di Giacomo Czerny che sta provando intense emozioni sia con Carolina che con Martina. Durante la puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi, dopo il confronto tra Luca Cenerelli e Angela, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Massimiliano che sta uscendo con Vanessa ed Eugenia, due ragazze molto diverse tra loro che, tuttavia, stanno lentamente conquistando il cuore di Massimiliano. “Sto vivendo le stesse difficoltà di Giacomo“, ha ammesso il tronista ventenne che ha dato via a due esterne molto intense ed emozionante. Eugenia, in particolare, è riuscita a commuoverlo regalandogli un uomo di Pasqua per il nipote che è il grande amore di Massimiliano. Un gesto che il tronista apprezza fortemente regalandole un abbraccio.

VANESSA E’ LA PREFERITA DI MASSIMILIANO?

L’esterna con Vanessa è stata allo stesso modo molto emozionante durante la quale Massimiliano Mollicone ha cercato anche il contatto fisico con la corteggiatrice. Eugenia ammette di esserci rimasta male, ma esorta il tronista a pensare unicamente al suo percorso. “So che per te il contatto fisico è importante quindi penso che ti piaccia. Ci sono rimasta male, ma quando sono venuta qui sapevo che avrei potuto vivere questa situazione. Non pensare a me e a lei (Vanessa ndr). Pensa a te e a quello che ti fa stare bene”, aggiunge Eugenia ricevendo gli applausi del pubblico e dello stesso Massimiliano che apprezza il suo atteggiamento. Vanessa, da parte sua, ribadisce il proprio interesse e le forti emozioni provate in esterna.

